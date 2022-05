James Worthy regrette que les Lakers misent tout sur le court terme

Les Celtics sont à nouveau à une victoire des Finals, comme en 2018. Une qualification et encore plus un titre viendraient récompenser les (bons) choix de la franchise, qui a drafté Jaylen Brown et Jayson Tatum en 2016 et 2017 puis a construit autour de ce duo.

Une volonté de miser sur l’avenir que les Lakers n’ont pas suivi lors de ces mêmes années. En 2016 et 2017, ils avaient drafé Brandon Ingram et Lonzo Ball, après avoir déjà misé sur Julius Randle et D’Angelo Russell en 2014 et 2015. Sauf que, depuis 2019, plus aucun de ces quatre-là n’est à Los Angeles…

« Les Lakers ont refusé de reconstruire au fil des années », regrette James Worthy pour le Stoney & Jansen Show. « On avait de bons joueurs : Ingram, Randle, Ball. On a essayé de gagner rapidement. Dans les dernières années de Kobe Bryant, on lui a ramené un Steve Nash vieillissant et un Dwight Howard qui sortait d’une blessure au dos. On a lâché des choix de Draft pour gagner immédiatement et je trouve qu’il va vraiment falloir réfléchir à la manière dont ils doivent reconstruire. »

Le choix des Lakers n’a pas été un total échec pour autant puisque LeBron James, Anthony Davis et compagnie ont gagné le titre en 2020. Mais il est vrai que les Californiens ne sont jamais très patients. Ils construisent avant tout des équipes capables de viser les Finals et de gagner des bagues sur le court terme.

Et parfois, comme en 2012 avec Bryant, Nash, Howard et Pau Gasol, ou bien cette saison, avec l’arrivée de Russell Westbrook, ça ne fonctionne pas et la désillusion est alors retentissante, vu les moyens mis en œuvre.

« Regardez Memphis, regardez Boston en ce moment, ou Milwaukee au fil des années », poursuit le MVP des Finals 1988. « On a besoin de créer une cohésion avec ces joueurs. On les avait il y a quelques temps, et on a tout lâché pour essayer de gagner, de faire comme Brooklyn ou ces autres équipes qui forment des « Big Three ». Je pense que ça va disparaître. C’est une illusion, ces « Big Three ». On le voit à Brooklyn et à Los Angeles. Même s’il y a des blessures, on doit mieux jouer et on aurait dû faire les playoffs. Donc pour les Lakers, c’est embarrassant et inacceptable. »

Surtout que Boston pourrait, en cas de titre face à Golden State, redevenir l’équipe la plus titrée de la ligue avec 18 trophées, contre 17 pour les Lakers…