Aucun relâchement autorisé pour les Celtics

Jayson Tatum a déjà connu cette situation. En 2018, pour son année rookie, l’ailier s’était ainsi retrouvé à 3-2 en finale de conférence, avec deux balles de match pour atteindre les Finals.

Mais LeBron James et ses Cavaliers avaient égalisé dans l’Ohio, avant de s’imposer dans le Massachusetts lors du Game 7 de la série. Alors, forcément, après la victoire du Game 5 et alors que Boston a toutes les cartes en main pour retrouver les Finals, face à un Heat diminué, l’ailier ne veut pas s’enflammer et prône la prudence.

« Mon année rookie, on était à 3-2 mais l’équipe est évidemment très différente. Je suis bien meilleur, JB (Jaylen Brown) aussi. Nous sommes juste plus âgés et nous avons traversé ces périodes difficiles. Mais vous savez, l’état d’esprit et la discussion que nous avons eue après le match, c’est de nous dire qu’on était menés 3-2 la dernière fois (face aux Bucks), qu’on devait gagner le Game 6 à l’extérieur et qu’on l’a fait. Nous ne pouvons pas penser que c’est fini. Nous devons rentrer à la maison comme si nous étions menés 3-2, avec ce sentiment d’urgence par rapport au fait que c’est une victoire impérative, sans nous détendre parce que nous sommes en tête. »

Ce groupe n’a ainsi encore jamais atteint les Finals, malgré trois finales de conférence entre 2017 et 2020, et même s’il n’en a jamais été aussi proche, il n’est pas question de se projeter trop en avant.

« On ne peut pas les écarter comme ça. Il ne faut pas croire ce qu’on dit à la télé, que nous allons gagner le titre, parce que c’est loin d’être fini » continue Jayson Tatum. « On en a parlé. On vient d’aller à Milwaukee et on a gagné un très gros Game 6. Donc c’est possible. Nous sommes arrivés ce soir avec l’état d’esprit que c’était un match qu’il fallait gagner, et nous devons continuer comme ça, revenir sur le terrain vendredi comme si nous étions menés 3-2. C’est une grande équipe, bien entraînée. Ils ne vont pas abandonner. Ce ne sera pas facile. Donc, vous savez, j’ai hâte d’y être. Ça va être un défi, mais ça va être amusant. »

Et puis, même s’il répète également que son équipe doit prendre les matchs les uns après les autres, et ne pas trop se projeter, Ime Udoka rappelle aussi que l’accession aux Finals n’est pas un but en soi.

« De notre côté, je ne pense pas que quiconque cherche à atteindre les Finals », explique le coach, dont le seul but est le titre. « Nous savons ce qu’il en est, quelle est la tâche à accomplir ».

Pour le technicien, le plan pour le Game 6 sera le même que pour les précédents.

« Rien ne change. Nous devions avoir la bonne mentalité après une victoire, et nous l’avons fait. Nous voulions faire la même chose, conclure à la maison. Nous savons qu’il ne faut pas revenir ici. Pour nos gars, il s’agit juste d’un pas de plus, de continuer les efforts. Nous épuisons les équipes en défense et nous leur rendons la tâche encore plus difficile mentalement et physiquement. Si nous faisons cela, nous nous mettons en bonne position. »