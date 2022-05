En deux temps, les Celtics renversent le Heat sur son parquet !

Alors que cette série entre le Heat et les Celtics, jusqu’à maintenant, s’avère particulièrement déséquilibrée à chaque rencontre, avec des « blowouts » quasiment systématiques, la première mi-temps de ce Game 5 est rafraîchissante de ce point de vue. Les deux équipes se rentrent dedans, l’intensité est très élevée. L’adresse n’est certes pas au rendez-vous (13/34 pour Boston, 18/48 pour Miami) mais cela ne ruine pas pour autant le plaisir.

Une première tendance se dégage : les leaders sont en quête de sensations tout au long de cette première période. Jayson Tatum et Jaylen Brown sont respectivement à 1/9 et 2/7, tandis que Jimmy Butler est à 2/8. Les extérieurs discrets, ce sont les intérieurs qui leur volent la vedette : Al Horford est au four et au moulin (10 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception), tandis que Bam Adebayo, avec 10 points et 5 rebonds, fait du Bam Adebayo.

À la pause, au terme de cette première mi-temps hachée (17 pertes de balle pour 20 passes, en cumulé) mais disputée et très plaisante, c’est le Heat qui tient une courte avance, porté par sa défense (42-37). Les Celtics galèrent en attaque, avec notamment 10 pertes de balle (12 points encaissés), mais sont dans le coup malgré tout.

Au retour des vestiaires, les acquis de la première mi-temps sont à jeter aux oubliettes. Les joueurs du Heat perdent pied en attaque (4/23 aux tirs), et ne parviennent plus à imposer leur intensité défensive sur les Celtics, qui se réveillent et plantent 32 points dans le seul troisième quart-temps (à 11/18), alors qu’ils n’avaient marqué que 37 points durant les 24 premières minutes du match. Sous l’impulsion de Jayson Tatum et Jaylen Brown qui trouvent enfin le chemin du cercle, le momentum bascule complètement au terme de ce troisième quart-temps (69-58).

L’entame du dernier acte est fatale aux locaux, qui encaissent un terrible 14-2, ce qui porte l’écart à +23 (83-60) à huit minutes de la fin du match. La messe est (déjà) dite, le Heat est sonné, la FTX Arena est climatisée.

Alors qu’ils semblaient en contrôle tout au long de la première mi-temps, les hommes d’Erik Spoelstra ont coulé après la pause. Incapables d’éteindre l’incendie dans leur défense quand les Celtics ont trouvé un semblant de rythme offensif, ils ont été repoussés loin du cercle, sans jamais trouver de rythme à 3-points. Désormais menés 3-2 après deux défaites de suite, les joueurs de Miami sont dos au mur. Il faut maintenant qu’ils se concentrent sans tarder sur le Game 6 : sur le parquet de Boston, ce sera « Win Or Go Home ».

Pour Boston, c’est une énorme victoire, peut-être la plus belle de leur campagne de playoffs. Mais le plus dur reste à faire : il faut maintenant finir le job au TD Garden, jeudi. À la clé, la première finale de la franchise depuis 2010.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 24-2 des Celtics. Il n’y avait toujours qu’un point d’écart (59-58) à 2 min 44 de la fin du 3e quart-temps. Et puis Jaylen Brown a simplifié son jeu, les tirs de Boston ont commencé à collectivement rentrer, et le Heat ne semblait plus avoir l’énergie nécessaire pour contenir ce nouvel élan, et surtout y répondre. Quelques minutes plus tard, il y avait ainsi 83-60 au tableau d’affichage, et ce Game 5 était plié.

– Le Heat sur les rotules et maladroit. Miami a réussi à arracher deux des trois premiers matchs mais les pépins physiques ont été rédhibitoires sur les deux derniers matchs. Clairement, ce groupe joue en serrant les dents, et ça se voit avec des pourcentages d’adresse cataclysmiques. 4/18 pour Jimmy Butler, 0/15 pour le tandem titulaire sur le backcourt, Kyle Lowry et Max Strus, 7/45 à 3-points au total pour les shooteurs floridiens…

TOPS/FLOPS

✅ Les intérieurs de Boston. Grosse soirée pour Al Horford et Robert Williams III, qui ont fait la loi dans la raquette, face à une escouade du Heat très souvent en configuration « small ball ». Le premier compile 16 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 contres, quand le second, plus discret en attaque mais terrifiant en défense, termine avec 6 points, 10 rebonds et 3 contres.

✅ Les « Jay’s ». Maladroits et discrets en première mi-temps, les deux stars des Celtics ont initié la révolte de leur club après la pause, particulièrement dans le troisième quart-temps. Très maladroit (7/20), Jayson Tatum réussit quand même à effleurer le triple-double : 22 points, 12 rebonds et 9 passes. Pour Jaylen Brown, c’est moins complet, mais plus constant en attaque : 25 points à 10/19, et 4 rebonds.

✅ Bam Adebayo. Son double-double à 18 points et 10 rebonds n’aura pas suffi. Trop esseulé en attaque, sans Tyler Herro et avec un Jimmy Butler maladroit, le pivot du Heat s’en sort avec les honneurs. En défense, il a brillé, comme d’habitude, mais il a été repoussé loin du cercle par la taille des Celtics, et comme ses extérieurs ne mettaient pas un tir, il ne pouvait pas faire beaucoup plus pour aider son équipe.

⛔️ Jimmy Butler. En difficulté depuis sa blessure dans le Game 3 de cette finale de conférence, Jimmy Butler a manqué son match, malgré 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. La faute à un tir capricieux, qui résulte sur un petit total de 13 points à 4/18. Très complexe pour le Heat de l’emporter quand son meilleur joueur est en difficulté à ce point. En connaissant l’animal, et même s’il semble assez diminué physiquement, on peut en revanche s’attendre à une énorme réaction au Game 6, le potentiel dernier match de la saison de Miami.

⛔️ Les shooteurs du Heat. L’accès à la raquette étant bloqué, le Heat s’est retrouvé à beaucoup artiller de loin. Résultat : 7/45, soit un très faible 15.6% de réussite avec notamment un 0/7 de Max Strus, 0/5 de Kyle Lowry, 1/7 de Gabe Vincent ou encore 1/5 de Jimmy Butler et PJ Tucker. Erik Spoelstra a quasiment eu un soubresaut de dégoût lorsqu’il a vu la ligne de stats en conférence de presse, après la rencontre…

LA SUITE

Game 6 : à Boston, dans la nuit de vendredi à samedi, à 02h30.