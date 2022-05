Jimmy Butler ne lâchera pas, malgré les blessures et la maladresse

Jimmy Butler était sans doute le meilleur joueur de ces playoffs jusqu’au Game 2 de cette finale de conférence Est. Avec 29.8 points, 7.6 rebonds et 5.2 passes de moyenne, à 54% de réussite et une grosse défense, le « franchise player » assumait son statut et semblait pouvoir guider le Heat vers les Finals.

Sauf que depuis trois matchs, et une inflammation au genou qui l’a privé d’une mi-temps lors du Game 3, il n’est clairement plus le même. Il ne tourne ainsi plus qu’à 9.0 points, 5.3 rebonds et 2.3 passes de moyenne, à 25% de réussite dont 14% à 3-points. Il donne encore le change en défense, mais il semble à court de jus sur le plan offensif.

« Peu importe, si je suis sur le terrain, je dois faire mieux », répond-il toutefois sur l’impact de sa blessure, qu’il minimise, sur ses performances. « Je dois trouver un moyen de nous aider à gagner, et ce n’est pas ce que j’ai fait. Je vais bien. Mon genou va bien. Je dois juste faire mieux. Ce n’est pas une excuse. »

Méthode Coué pour Jimmy Butler ?

Pour Erik Spoelstra, pas question non plus de se cacher derrière les blessures, même s’il semble claire que son leader, mais aussi Kyle Lowry, ne sont pas dans leur meilleure forme. Alors que Tyler Herro n’a pas joué…

« Ecoutez, nous n’allons pas utiliser une diversion ou n’importe quelle sorte d’excuse. Boston nous a battus ce soir, soyons clairs à ce sujet » explique le coach. « Il y a des gars qui sont loin d’être à 100% des deux côtés. C’est pourquoi c’est une compétition intense. C’est le basket des playoffs. Même si nous avons mal joué offensivement, nous avons été capables de rivaliser défensivement et de les maintenir sous la barre des 100 points. La plupart du temps, cette saison, lorsque nous avons été capables de maintenir des équipes sous la barre des 100 points, nous avons eu beaucoup de succès. »

Mais avec un leader aussi limité (13 points à 4/18) et une telle maladresse générale (7/45 à 3-points), il était compliqué de rivaliser. À domicile pour le Game 6, Boston semble avoir toutes les cartes en main…

« Outre le fait que tout est possible, nous savons ce dont nous sommes capables », assure pourtant Jimmy Butler. « Nous savons que nous pouvons jouer du très bon basket et nous savons que nous allons jouer du très bon basket. Cela va devoir commencer dès le prochain match à Boston. Mais nous savons que nous pouvons gagner. »