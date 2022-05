Et de cinq ! La marque à la virgule en est déjà au cinquième coloris dévoilé pour sa KD 15, qui ne dispose pas encore de date de sortie officielle. La nouvelle déclinaison « Royal Pink » offre cette fois une teinte inédite, avec une tige beige et blanche recouverte par du rose sur l’empeigne, où le « Swoosh » ressort en bleu.

Le logo KD apparaît également en bleu foncé sur la languette beige. L’ensemble est complété par un bleu plus clair au niveau de l’intérieur du col et de la base de la tige. Voici quelques clichés de ce modèle annoncé à 160 dollars en attendant plus d’infos sur sa sortie.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la chaussure performance basketball de la collection Jordan Zion x Naruto. Deux des héros d’enfance de Zion : Michael Jordan et Naruto, tout deux ont été capable de collaborer et donner vie à sa vision. Livraison et retour offert.