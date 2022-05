Magic Johnson aimerait que le nouveau coach des Lakers soit un ancien joueur

Après s’être séparés de Frank Vogel le mois dernier, les Lakers ont accéléré dans leur quête d’un nouvel entraîneur. À tel point qu’il ne reste désormais plus que trois noms sur leur « short list » initiale : Kenny Atkinson (assistant Warriors), Terry Stotts (ex-Blazers) et Darvin Ham (assistant Bucks).

Consultant de luxe de la franchise californienne, compte tenu de son statut de légende, Magic Johnson a été invité à donner son avis sur la question de l’identité du futur coach de Los Angeles.

« Hormis Erik Spoelstra, les trois autres coachs qui sont en finale de conférence sont des anciens joueurs », note-t-il d’abord, auprès de The Athletic. « Je pense que ça en dit long sur le phénomène de ces jeunes anciens joueurs qui forcent directement le respect. Je ne dis pas que ça doit être un ancien joueur, mais je dis simplement qu’il faut observer la tendance, ceux qui sont encore en playoffs. »

Magic Johnson marque un point : hormis Erik Spoelstra (Heat), Steve Kerr (Warriors), Jason Kidd (Mavericks) et Ime Udoka (Celtics) ont tous connu une carrière de joueur plus ou moins glorieuse en NBA. En revanche, il oublie de préciser que les trois derniers champions (Raptors, Lakers et Bucks) étaient dirigés par un entraîneur sans la moindre expérience de joueur dans la Grande Ligue (Nick Nurse, Frank Vogel, Mike Budenholzer).

S’inspirer de la tendance qui fonctionne

La tendance semble en tout cas être au renouvellement sur les bancs de la ligue, avec la nomination d’anciens joueurs peu expérimentés dans le coaching (Steve Nash, Ime Udoka, Willie Green, Chauncey Billups…) ou d’assistants sans la moindre expérience de joueur (Taylor Jenkins, Chris Finch, Jamahl Mosley…)

Magic Johnson aimerait que les Lakers suivent le même chemin. Pourquoi pas en embauchant Darvin Ham, le seul parmi les trois candidats au poste à répondre aux critères du meneur Hall of Famer ? À condition, toutefois, qu’il puisse mettre les joueurs face à leurs responsabilités.

« Selon moi, le plus important c’est la responsabilisation de chacun », souligne-t-il. « Il faut tenir tout le monde responsable, du premier au dernier joueur. Et nous nous sommes éloignés de ça. Les joueurs n’en ont jamais parlé cette saison, c’était toujours la faute de quelqu’un d’autre et je déteste ça. Personne n’a dit : ‘J’ai mal joué, c’est ma faute’. Donc je veux un coach qui tiendra tout le monde responsable, voilà ce que j’aimerais. »

Afin ainsi de rebondir et de retrouver les playoffs, après cette saison ratée.

« Tout le monde parlait de Finals pour les Lakers avec Russell Westbrook, qu’ils feraient partie des favoris et ça a dû les rendre fous tous les trois [de manquer les playoffs], car ils n’ont pas répondu aux attentes », continue Magic Johnson. « C’est un échec, mais la question est maintenant de savoir quoi faire pour que ça ne se reproduise pas la saison prochaine. […] C’est vraiment important qu’ils obtiennent la bonne personne et qu’il y ait les bons changements dans l’effectif. Il faut prendre les bonnes décisions. »

Trouver comment apprivoiser Russell Westbrook

Justement, l’une des principales décisions à prendre concernera l’épineux cas Russell Westbrook. Décevant et jamais vu à son avantage durant sa première année en Californie, le meneur All-Star pourrait être amené à faire ses valises dans les prochains jours.

Pour autant, récupérer une contrepartie intéressante ne sera pas si facile, malgré son statut de MVP et de futur membre du Hall of Fame…

« Ça ne peut fonctionner que si vous avez le bon entraîneur », poursuit Magic Johnson, quand on lui demande si le pari Westbrook peut encore fonctionner. « Selon moi, on en revient toujours à l’identité du coach. Ensuite, il y a son contrat de 47 millions de dollars sur un an. Même si vous le mettez dans un échange, qu’allez-vous concrètement pouvoir récupérer ? Je leur ai dit [aux dirigeants des Lakers, ndlr] qu’ils allaient probablement obtenir des contrats dont ils ne voudraient pas. Il faut y penser. »

Ainsi, il faut pouvoir se préparer à ce que Russell Westbrook soit toujours présent dans l’effectif en 2022/23.

« Peu importe ce qu’il s’est passé, comment faire pour s’améliorer avec Russell [Westbrook] ? Comment faire pour qu’il soit plus à l’aise ? Ils doivent comprendre tout ça », répète Magic Johnson, sur d’éventuelles solutions à trouver. « Il faut discuter avec lui. Car s’il doit être encore là [la saison prochaine], il faut faire mieux que cette saison. Peu importe qui est nommé en tant que coach, c’est la première chose à faire. Et il ne faut pas seulement discuter une fois, mais plusieurs fois, pendant une ou deux semaines, pour comprendre les choses. »