« Bonne nuit les petits », la nouvelle célébration de Stephen Curry

Il a dévoilé cette célébration au premier tour face aux Nuggets, et finalement, Stephen Curry l’a conservée. Auteur d’un 3-points décisif face aux Mavericks dans la deuxième manche, Stephen Curry a penché la tête, puis mis ses mains sur son oreille. Une manière de dire à tout le monde qu’il était l’heure d’aller se coucher. Une célébration qui ne passe évidemment pas inaperçue.

« Je n’en ai aucune idée ! » répond-il quand on lui demande s’il est obsédé par le fait d’aller se coucher. « Vous êtes témoins qu’il n’y a aucune chorégraphie derrière tout ça. Je m’amuse juste. Quand on a des enfants, on sait combien la routine du coucher est importante. C’était l’ultime signe du travail bien fait. C’est assez spécial. »

Amusé par le banc des Mavericks et son trashtalking, Steve Kerr valide cette manière de célébrer la fin d’un match.

« Cela ne me dérange pas du tout, et je pense que ce qui est remarquable, c’est que je ne crois pas que cela dérange nos adversaires » observe le coach de Golden State. « Vu sa manière de se comporter et de gérer les choses quand on le chambre, je pense que Steph a conscience que tout cela fait partie du jeu. Les joueurs font du trashtalking pendant le match et il apprécie cette partie du show. Mais il y a une humilité chez Steph que les gens et les autres joueurs reconnaissent, et je pense qu’ils le respectent. C’est pour cette raison que ça passe peut-être mieux qu’avec d’autres joueurs. »