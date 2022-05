Trae Young se retrouve en Luka Doncic

Trae Young et Luka Doncic sont unis à jamais par le scénario de leur Draft. On le sait, en 2018, les Mavericks ont drafté, avec leur troisième choix, le premier pour l’échanger ensuite contre le second, qui avait été choisi par les Hawks, en cinquième position.

« Je sais que ça fait partie de ma vie désormais », avait confié la star d’Atlanta en 2019. « Je dis à tout le monde que j’espère qu’on sera encore là dans 15 ans, à jouer, et que cette compétition est née le soir de la Draft. Je pense que ça va continuer éternellement, et qu’il faut juste l’accepter et la prendre comme un challenge. »

Si bien qu’aujourd’hui, il se reconnait quand il voit le Slovène pendant les playoffs. Il l’a expliqué à JJ Redick.

« Je déteste les comparaisons », déclare Young, qui n’a pas changé d’avis sur ce sujet depuis son arrivée dans la ligue. « C’est ma mentalité, je n’aime pas comparer les gens. Même si ça fait partie de la nature de chacun, des fans de basket. Je n’aime pas entrer dans ces débats. Néanmoins, j’ai la sensation qu’on a des jeux similaires. »

Et des statistiques très semblables également, limite identiques cette saison. Le preuve : Young a tourné à 28.4 points à 46 % de réussite au shoot et 9.7 passes de moyenne. Doncic ? 28.4 points à 46 % de réussite au shoot et 8.7 passes par match…

« Nos jeux se ressemblent. On utilise le pick-and-roll, on sert les autres, on fait des passes lobées, des floaters, on shoote de loin. Si je faisais 2m03, je serais Luka Doncic. »