Jordan Poole heureux comme « un gamin » pour son frère, Kevon Looney

« Le duo 414. » Telle est l’appellation retenue par Jordan Poole pour décrire son lien avec Kevon Looney. Le 414 est l’indicatif téléphonique régional qui dessert la ville de Milwaukee. Les deux joueurs des Warriors ont la particularité d’être nés dans la ville de l’État du Wisconsin. Ils se connaissent donc depuis un moment puisqu’ils ont eu l’occasion de s’affronter à l’époque où ils étaient lycéens.

Jouer ensemble est donc naturel pour eux. « L’alchimie, la connexion qu’on a dans le jeu avec ou sans ballon, la façon dont on joue l’un pour l’autre, ça rend les choses vraiment faciles. Pas seulement pour moi, mais aussi pour lui permettre de se mettre en position de marquer. C’est un joueur intelligent, donc il va faire le bon choix », estime Jordan Poole, en ajoutant : « J’adore jouer avec Loon. J’ai joué contre lui quand j’étais jeune et il mettait 40 points. Alors je préfère être dans son équipe. »

Ce lien ancien existant rend sans doute encore plus savoureux leur réussite actuelle. Après l’explosion de l’arrière en saison régulière, le pivot commence lui aussi à aligner les performances de choix dans ces playoffs.

« Le petit garçon en moi est tellement content, tellement content, s’enthousiasme l’arrière. Simplement parce que j’ai grandi en regardant Loon, j’ai joué contre lui et le voir jouer ainsi sur la plus haute marche, c’est juste incroyable. Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point c’est dur d’être ici. Voir le professionnel qu’il est, sa façon de jouer, son courage chaque jour, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis tellement heureux pour lui et content d’en être. Chapeau bas au grand frère Loon. »

Un beau contrat pour la suite ?

Chapeau pour son match de cette nuit face aux Mavs, le meilleur en carrière, terminé avec 21 points et 12 rebonds. Pour une fois, le pivot aurait pu marquer plus de points que l’arrière (23 points). Jordan Poole rapporte que son coéquipier lui a récemment parlé des quelques matches où il avait terminé avec plus de points au compteur que lui, plus tôt dans la saison régulière.

« Je ne sais pas, il s’est juste surpassé, poursuit l’arrière sur la performance de cette nuit. Loon est un guerrier, il l’a toujours été. Et quand on voit qu’il a dû changer son rôle et son style de jeu pour devenir professionnel, et qu’il a marqué 21 points et pris 12 rebonds, il ne faut pas le négliger. C’est tout à son honneur. »

Et tout à son intérêt aussi car le double champion NBA arrive à la fin de son contrat (5 millions de dollars cette saison) et sera « free agent » dans les prochaines semaines. Alors pour Jordan Poole, les Warriors vont devoir « le payer très cher. Ils doivent s’assurer qu’il reste ».