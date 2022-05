Télévision | De bonnes audiences pour les premiers matches des finales de conférence

TNT peut se réjouir après les premiers matches des finales de conférence. Les audiences, à l’Ouest comme à l’Est, ont été au rendez-vous, nous apprend en effet Sports Media Watch.

La rencontre entre Miami et Boston a réuni mardi soir 6,07 millions de téléspectateurs en moyenne. C’est 13% de plus que le Game 1 entre les Bucks et les Hawks la saison dernière.

Les audiences de 2019 et surtout de 2020 (logique car les matches étaient joués dans la « bulle », en plein mois de septembre) n’avaient pas été aussi bonnes, puisque le dernier Game 1 à avoir fait un tel chiffre, ce fut Boston – Cleveland, en 2018, avec LeBron James (7,22 millions).

Constat similaire du côté de Golden State mercredi. La victoire des Warriors face aux Mavericks a attiré 6,52 millions de personnes, toujours sur TNT, avec un pic à 7,5 millions dans la soirée.

C’est 38% de plus que le Game 1 entre Clippers et Suns ainsi que l’audience la plus forte à l’Ouest, pour une première manche à ce niveau, depuis la dernière apparition des Warriors en finale de conférence, en 2019, face à Portland (7,32 millions).