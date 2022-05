L’agent de Deandre Ayton fier de sa maturité malgré le flou autour de son contrat

« Je suis impatient de le voir décrocher son prochain contrat », affichait Cameron Payne en parlant de son coéquipier Deandre Ayton. Depuis cette déclaration, qui date d’il y a un mois, les Suns, éliminés par les Mavs, ne sont plus en playoffs. Et on se demande si les événements du match final, où le pivot a été peu utilisé, auront un impact sur l’évolution de sa situation contractuelle cet été.

Cette prolongation de contrat est un enjeu depuis la dernière intersaison. L’échec des négociations à l’époque avait déjà été mal digéré par le clan Ayton. « On a été déçus, on voulait le contrat max », décrit son agent, Bill Duffy, interrogé sur SiriusXM NBA Radio. On rappelle qu’à l’époque il était question d’un contrat de 172,5 millions de dollars sur cinq ans, avec la possibilité de toucher 207 millions de dollars selon des récompenses individuelles.

Malgré la déception, son agent considère qu’il « s’est comporté comme un soldat tout au long de l’année. Il a bien joué et l’a montré dans les statistiques. » En retrait statistiquement la saison passée, le Bahaméen a fait remonter sa production à 17 points (contre 14) et 10 rebonds de moyenne malgré un temps de jeu en légère baisse. Il a suivi la même tendance en playoffs même s’il a capté moins de rebonds et a été ciblé par Luka Doncic sur « pick-and-roll ».

« On est fier de lui », poursuit Bill Duffy, en référence au fait que son joueur n’a pas fait de vague dans la presse. « Les joueurs réagissent différemment aux événements mais il s’est montré très mature par rapport à ça. L’équipe se portait bien, jusqu’à ce dernier match… Une anomalie. »

L’agent est donc persuadé que « les choses vont bien se passer pour Deandre » car « c’est un joueur de qualité ». Il ajoute toutefois pour finir : « Il y a d’autres équipes dans la ligue aussi » alors qu’on dit les Pistons, le Magic ou les Spurs en embuscade. Le message en direction de James Jones, qui vise la « continuité », est en tout cas passé…