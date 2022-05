Fabien Causeur, Guerschon Yabusele, Vincent Poirier… Les Bleus très présents au Final Four de l’Euroleague

Alors que les finales de conférence sont bien lancées outre-Atlantique, le Vieux Continent a également droit à son Final Four (de l’Euroleague) en ce moment, avec la finale samedi entre le tenant du titre, l’Efes Istanbul, qui a battu l’Olympiakos sur le fil (77-74) et le Real Madrid, qui s’est défait du rival barcelonais (86-83).

Fabien Causeur ultra clutch

Sous les yeux de Gregg Popovich, présent à Belgrade, ce combat entre quatre géants du basket européen impliquait nombre d’anciens joueurs NBA, dont Nikola Mirotic (élu MVP de la saison), Dante Exum, Gabriel Deck, Alex Abrines, Shane Larkin et évidemment les Frenchies, Guerschon Yabusele, Vincent Poirier et Rodrigue Beaubois.

Décidément sur tous les fronts, Evan Fournier a suivi l’affaire de près, envoyant un « Merci la France » sur ses réseaux sociaux après avoir apprécié les prestations respectives de ses compatriotes, engagés dans ces matchs de très haut niveau.

Auteur des 8 premiers points de son équipe, dont deux flèches derrière l’arc et un gros dunk en contre-attaque, Guerschon Yabusele (18 points, 8 rebonds) a donné le ton pour le Real Madrid, mais c’est surtout Fabien Causeur (18 points, 3 interceptions) qui a permis à la « maison blanche » de battre le rival catalan dans un final haletant.

« Le coup de chaud de Fabien a tout allumé, c’était fou. Je l’ai remercié sur le banc. Ce qu’il fait dans les moments chauds, quand on a besoin de quelqu’un qui sort du lot, c’est incroyable », a souri Guerschon Yabusele dans les colonnes de L’Equipe. « Il a l’air d’aimer Belgrade où il avait déjà été excellent en 2018 avec le Real [Champion et MVP de la finale]. »

Remplaçant, Vincent Poirier a d’abord été violemment postérisé par Brandon Davies mais il a également sorti le grand jeu dans la fin de match très tendue entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Avec 6 points, tous sur des dunks dans les 8 dernières minutes du match, il a enfoncé le clou, réussissant notamment un superbe « move » avec une feinte de tir et une volte parfaitement maîtrisée face à Brandon Davies, justement.

Intraitable, il est revenu à toute vitesse pour contrer Nicolas Laprovittola quand il s’est fait piquer le ballon par le meneur argentin, ancien des Spurs, un de ses 3 contres, plus 5 rebonds.

Six Français pour un titre !

« À travers cette victoire, le basket français montre qu’il continue de grandir chaque jour », poursuit Guerschon Yabusele. « On sera six [Français] en finale [en y incluant Thomas Heurtel, présent avec le Real Madrid mais sorti du groupe depuis six semaines] ! »

Revenu de loin (-13 en deuxième mi-temps) face à Barcelone, le Real aura encore fort à faire face aux individualités de l’Efes Istanbul, Vasilije Micic en tête, le meneur serbe (dont les droits appartiennent au Thunder) qui a planté le tir à 3-points assassin face aux Reds de l’Olympiakos.

« Je suis juste fier de l’équipe. On a vraiment été chercher cette victoire avec beaucoup d’efforts collectifs, du début à la fin », a apprécié Guerschon Yabusele sur le site de l’Euroleague. « On a fait le métier et on prend cette victoire, c’était un match vraiment intense. Un vrai Clasico. C’était vraiment dur mais on l’a mérité. »

Dans cette autre demi-finale, il y avait quatre joueurs français en tenue, dont Moustapha Fall (7 points, 5 rebonds, 2 passes) qui aurait mérité plus de minutes en deuxième mi-temps, quand Livio Jean-Charles n’est pas du tout entré en jeu. Côté Istanbul, Adrien Moerman (4 rebonds en 17 minutes) était présent dans le « money time » mais Rodrigue Beaubois a de son côté été très discret (0 point en 5 minutes).

Dans un Final Four, sur ces matchs à la vie à la mort, chaque joueur aura pourtant son rôle à jouer. Quand le duo Moerman – Beaubois visera un doublé rarissime au sommet de l’Europe, les trois mousquetaires français du Real voudront eux renverser les tenants du titre. Un match au sommet s’il en est…