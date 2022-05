Draft 2022 | Moussa Diabaté fait monter sa cote au Draft Combine

Après une saison de freshman intéressante à Michigan, Moussa Diabaté annonçait il y a un mois qu’il allait se présenter à la Draft NBA. Mais sans prendre d’agent, laissant la porte ouverte à un possible retour à la fac.

Mais après ses performances au Draft Combine de Chicago ces derniers jours, il semble de plus en plus probable que le Parisien de naissance prenne bel et bien la direction de la Grande Ligue.

Passé au grill des différentes épreuves, mesures et autres tests physiques du Combine ce mardi, il semble ainsi avoir fait très forte impression.

Avec 91,4 cm de détente avec élan, il a fini premier parmi les pivots (10 joueurs). Tout comme au test d’agilité (déplacements latéraux) mais aussi au sprint et à la navette (deux allers-retours rapides sur une courte distance).

Mieux, et preuve de sa condition physique optimale, il a fini premier parmi tous les participants (61 joueurs) sur la mesure de la fameuse graisse corporelle, à 2,7% seulement !

Une future surprise de la Draft ?

Moussa Diabaté va encore devoir se confronter aux exercices offensifs et défensifs, en plus des classiques petits matchs en cinq-contre-cinq qui clôturent cet événement.

« Je veux avant tout pouvoir avoir de bons retours », déclarait-il en amont. « Simplement faire de mon mieux et voir jusqu’où je peux aller et comment je vais pouvoir me débrouiller face à tous ces autres joueurs. »

Mais, comme il l’a déjà fait la semaine passée du côté d’Indianapolis où il a passé un premier workout avec une équipe NBA, Moussa Diabaté ne veut pas sauter les étapes.

« Je veux montrer mon énergie, ma défense, ma polyvalence. Ma capacité à aller au cercle. J’ai la chance de pouvoir me déplacer vite pour ma taille. Et je veux montrer que je sais shooter aussi, que j’ai un bon toucher. »

Parti aux Etats-Unis dès l’âge de 14 ans, Moussa Diabaté touche donc du doigt à son rêve NBA, six ans plus tard. Une ascension fulgurante qui devra se confirmer dans les jours à venir, avant la Draft qui aura lieu le 23 juin prochain. Car, avant ça, sa place est très indécise dans les « Mock Draft », de la fin du premier tour à son absence…

Ses stats NCAA en 2021/22 : 9.0 points à 54% de réussite, 6.0 rebonds et 0.9 contre de moyenne en 25 minutes