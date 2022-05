Contenir l’agressivité de Jimmy Butler, une nécessité pour Boston

Logiquement dominés par le Heat dans le Game 1, après une deuxième mi-temps ratée sur tous les plans, les Celtics sont attendus au tournant ce jeudi soir, lors du Game 2. Sous peine de se retrouver à 0-2, avant de regagner le Massachusetts pour la suite de cette finale de conférence.

Mais pour tenter d’égaliser et de récupérer l’avantage du terrain en Floride, les joueurs de Boston devront déjà s’efforcer de ralentir Jimmy Butler. Auteur de 41 points (avec 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 3 contres !) lors du premier match, il a encore été immense pour mener Miami à la victoire.

Tout en agressivité, « Jimmy Buckets » a ainsi découpé la défense celte avec beaucoup trop de facilité. Tantôt à mi-distance, près du cercle et en contre-attaque (12/19 aux tirs). Tantôt aux lancers-francs (17/18 sur la ligne). Et c’est justement cet aspect qui n’a pas plu à Ime Udoka.

« Nous avons été trop agressifs en défense », jugeait le coach. « Jimmy Butler a obtenu plusieurs ‘matchups’ favorables grâce auxquels il a pu attirer des fautes. Nous savons que c’est un joueur qui veut aller sur la ligne des lancers-francs, qui fait des feintes de tir et qui essaie d’attirer les fautes. Mais nous n’avons pas fait du bon boulot dans l’utilisation de nos mains et dans la contestation. Robert Williams, [Daniel] Theis et certains autres joueurs l’ont envoyé sur la ligne sans raison, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons corriger facilement. »

Boston a perdu pied quand Butler accumulait les lancers

Dans ce Game 1, quand il portait la balle et orchestrait le pick-and-roll, Jimmy Butler a constamment puni les défenseurs des Celtics, à mi-distance ou en attirant les fautes. Qu’importe s’ils décidaient de passer devant ou sous les écrans. Et quand il se retrouvait justement dans la peau du poseur d’écran ou en isolation, il prenait aussi un malin plaisir à sanctionner ses adversaires, en les forçant à faire faute ou en convertissant ses tirs.

Agressif au possible (et bien trop à l’aise), en particulier dans les second et troisième quart-temps (25 points, à 15/16 sur la ligne), le sextuple All-Star a encore puni ses adversaires. D’autant qu’il se permettait également de forcer plusieurs pertes de balle et de faire mal à la franchise du Massachusetts en contre-attaque.

« Nous devons jouer plus intelligemment », expliquait par exemple Daniel Theis, l’un de ceux en difficulté face à Jimmy Butler, côté C’s. « Nous savons que c’est un joueur doué pour les feintes de tir, donc nous devons être plus intelligents, retirer nos mains et le pousser à réussir des tirs compliqués. Il en a mis des difficiles, mais on ne peut pas l’envoyer autant de fois sur la ligne des lancers-francs, car c’est un excellent shooteur de lancers. Ce sont des points faciles, ça le met en rythme et nous devons empêcher ça. »

Alors que Marcus Smart, le Défenseur de l’année en titre, est annoncé de retour pour le Game 2 (mais que Derrick White est quant à lui annoncé absent), les Celtics sont conscients que leur salut dans cette série passera par un meilleur contrôle de l’ailier du Heat en défense. Reste à savoir s’ils ont retenu les mises en garde de leur coach.