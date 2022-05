Metta Sandiford-Artest demande au public des Knicks d’être moins exigeant

Metta Sandiford-Artest est un fan absolu des Knicks. « Vous parlez de quelqu’un qui, le jour de la Draft, avait le maillot de New York sous son costume », rappelle l’ancien joueur NBA qui, en raison d’une soirée trop arrosée, avait finalement été drafté par les Bulls en 1999 (16e choix).

Plus de vingt ans après, l’ancien ailier des Pacers, Kings ou Lakers rêve toujours de voir la franchise de New York, où il est né, remporter le titre suprême. « C’est quelque chose de très, très personnel le fait qu’on gagne un titre. C’est irrationnellement personnel qu’on gagne un titre », formule-t-il dans une interview pour Sports Net, où il donne son sentiment sur la saison des Knicks et des Nets.

Au moment de se livrer à cette analyse, le champion NBA 2010 rappelle que la mégalopole new-yorkaise est « dure », « les médias sont durs, le public est dur ». Il a pu en avoir un bref aperçu durant sa carrière de joueur puisque entre deux passages à Los Angeles, il y a disputé une vingtaine de matches durant la saison 2013/14.

Mais déjà, quelques années avant d’y jouer, l’ancien joueur de St John’s originaire du quartier de Queensbridge considérait que ses pairs ne voulaient pas jouer à New York. « Ils craignent de rater un match, ils craignent les fans. Je pense que les gens doivent arrêter d’avoir peur, et ils doivent aller à New York. Ils ont peur de la pression et des médias », rapportait-il.

Aujourd’hui, alors que l’équipe vient de connaître une saison sans gloire et sans playoffs, Metta Sandiford-Artest «encourage » ces mêmes fans « à ne pas être sur le dos du propriétaire et de la franchise avec des déclarations irresponsables juste parce que vous êtes émotifs un jour et que vous voulez attaquer les Knicks ». Une référence sans doute aux réactions locales et aux propos qui ressortent par exemple les soirs de Draft.

Avec ce soutien, il serait plus facile de ramener le titre

« Il faut juste faire confiance au processus », poursuit celui qui se faisait appeler Metta World Peace. « Les fans des Knicks, les vrais fans, doivent prendre du recul et se contenter de les soutenir. Parce qu’avec ce soutien, quand vous ressentez cette énergie – je me fiche du temps que cela prendra – mais avec ce soutien, je pense qu’il serait plus facile de ramener le titre à New York. »

« Les fans s’en bouffent souvent les doigts parce qu’ils mettent tellement de pression sur tout, tout le temps », juge-t-il encore, considérant que tous les joueurs ne peuvent pas être « comme Michael Jordan, Kobe (Bryant) ou comme moi-même », pour mieux résister à cette pression. Une allusion à peine voilée à Julius Randle dont la relation avec les fans locaux s’est largement dégradée cette saison.

Metta Sandiford-Artest termine en prenant l’exemple de l’équipe new-yorkaise « old school » menée par Patrick Ewing dans les années 1990. « Ces gars-là étaient durs mentalement, donc ils ne se souciaient pas vraiment des huées et de ce qui était écrit dans le journal. […] Je ne sais pas si, de nos jours, on a ce type de joueurs. La situation actuelle n’est probablement pas idéale, mais je me demande juste ce que nous pouvons faire pour gagner un titre. […] Si c’est votre objectif en tant que fan, vous devez vraiment prendre du recul. »