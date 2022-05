S’adapter au style des Warriors ? Plus facile à dire qu’à faire

Première action. Stephen Curry et Klay Thompson sont sous le panier, et chacun part d’un côté pour profiter d’un écran. Les Mavs défendent cette action à la perfection mais les deux shooteurs poursuivent leur mouvement. Ils changent de côté et de rythme pour prendre un autre écran. La balle arrive dans les mains de Klay Thompson. Il pose deux dribbles pour trouver son tir. Swish.

Deuxième action. Stephen Curry est coincé dans le corner avant d’envoyer une passe risquée haut dessus de sa tête pour Draymond Green en tête de raquette. En une fraction de seconde, le double MVP sprinte alors pour prendre un écran de Kevon Looney, laissant Reggie Bullock loin derrière lui pour se créer un tir à 3-points. Swish.

« C’est une question d’habitudes, » décrivait Stephen Curry pour expliquer cette seconde action. « Quand Draymond me voit dans cette position et Loon en position de poser un écran, dès mon premier pas vers la balle, je suis certain que Draymond est focalisé sur moi et prêt à faire la passe. Je n’ai pas revu l’action mais je suis certain que ses yeux ne sont pas partis côté faible. C’est instinctif pour nous, on est habitué à reconnaitre ce genre de situations. Et il y a eu beaucoup d’actions ce soir qui traduisent cette coordination. »

Un choc à chaque série de playoffs

Dans une ligue où la plupart des équipes jouent de la même façon, avec beaucoup de pick & rolls et peu de mouvements, les Warriors sont une anomalie.

« Ils ont un système unique son genre qui fonctionne à merveille pour eux, » expliquait Jason Kidd avant le Game 1. « Ils sont altruistes, ils savent comment jouer ensemble et ils sont tout le temps en mouvement. Steph et Klay bougent tout le temps. Poole sera en mouvement. On doit prendre conscience que ce n’est pas une attaque classique où vous pouvez regarder quelqu’un au poste ou quelqu’un qui joue un écran haut. Vous devez toujours être sur le qui-vive et nous devons tous réagir à l’unisson. »

Malgré les consignes de leur coach, les Mavs n’ont rien pu faire pour ralentir les Warriors. Évidemment, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire et même si vous savez à quoi vous attendre, y faire face à vitesse réelle est une toute autre paire de manches.

Après deux séries contre des attaques beaucoup plus classiques, comme celles d’Utah et de Phoenix, les Mavs doivent s’ajuster. Ce style offensif aide les Warriors depuis l’arrivée de Steve Kerr en 2015. De nombreux joueurs des Cavaliers, qui ont défié Golden State quatre fois de suite de 2015 à 2018, partageaient d’ailleurs volontiers que le premier match d’une série contre les Warriors s’apparentait toujours à un choc pour leur système.

Il n’y a pas une, mais deux, trois, quatre options par possession

Les Mavs viennent d’en faire les frais. Jusque-là, leur agressivité défensive sur Donovan Mitchell, Chris Paul et Devin Booker leur avaient permis d’arriver en finale de conférence. Mais les Warriors ont su utiliser cette agressivité à leur avantage en enchaînant mouvement après mouvement jusqu’à faire craquer les rotations.

« Ils ne s’arrêtent jamais à la première option. Si elle n’est pas là, ils continuent de courir et d’enchainer. Si la deuxième option n’est pas là, ils enchainent vers la troisième, la quatrième, etc. Jusqu’à ce qu’ils trouvent un tir ouvert, » décrivait Jalen Brunson après la rencontre. « Nous devons donc multiplier les efforts pour répondre à toutes ces actions. »

Ce n’était pas le cas lors de ce Game 1. Les Warriors ont réussi à se procurer de nombreux tirs ouverts à mi-distance et près du cercle, terminant la rencontre à 73% de réussite à 2-points ! Pour ralentir Golden State, l’attaque des Mavs a également son rôle à jouer.

Avec 36% de réussite dont 23% à 3-points, les coéquipiers de Luka Doncic ont donné le bâton pour se faire battre. Après chaque tir manqué, les Warriors poussent la balle en transition pour se procurer des tirs faciles. Si Dallas a plus de réussite lors du Game 2, ils pourront mettre leur défense en place et couper le tempo de Golden State.

À l’image de Spencer Dinwiddie, les Mavs ne sont cependant pas inquiets. Ils ont perdu le premier match de leurs deux séries précédentes et ils savent qu’ils ont encore une chance, dans la nuit de vendredi à samedi, de rentrer à Dallas avec l’avantage du terrain.

« Chaque série est différente et c’est clair que cette équipe à un jeu opposé aux deux équipes que nous avons éliminées. Mais l’une des qualités de Coach Kidd et de Luka, c’est leur capacité à s’adapter et c’est que nous allons faire pour préparer le Game 2. On va regarder la vidéo et trouver des solutions, » lance le remplaçant.

Propos recueillis à San Francisco.