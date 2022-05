Moment fort de la saison NBA et instant charnière pour certaines franchises, qui vont alors changer leur histoire en obtenant tel ou tel choix de Draft, la « lottery » est un processus un peu opaque, qui se déroule dans une petite pièce à Chicago, sans caméras, avec un dirigeant NBA, un journaliste et un huissier.

On le sait, les balles de ping-pong numérotées sont placées dans une machine qui ressemble à celle du Loto. C’est ainsi que s’effectue le tirage si décisif pour les franchises qui ne participent pas aux playoffs.

Mais que se passerait-il si, un jour de malchance, la machine s’enrayait ou ne démarrait pas ? Une seconde est disponible en cas de panne, évidemment.

Un simple ballon troué

Et dans le cas, encore plus malchanceux, d’une coupure de courant dans cette salle de Chicago, comment faire ? La machine hors service, la NBA a une solution de rechange assez simple et originale, nous apprend ESPN.

La ligue utiliserait tout simplement un ballon officiel percé. On placerait alors les 14 balles de ping-pong à l’intérieur du ballon NBA et le dirigeant ferait ainsi le tirage au sort manuellement.

Nos confrères précisent d’ailleurs que cette méthode artisanale fut autrefois utilisée pour des décisions moins importantes, comme départager des équipes qui ont le même bilan pour la Draft justement.

Enfin, dernière anecdote, mardi matin, le jour de la « lottery », la ligue est évidemment allé chercher le fameux ballon, au cas où l’organisation de la soirée tournerait mal. Problème : le ballon était de la marque Spalding. Or, on le sait, la NBA a changé de fournisseur cette saison, en optant pour Wilson.

Il a donc fallu faire des pieds et des mains pour trouver un ballon Wilson, avant de le trouer, afin qu’il soit prêt à l’emploi, si besoin…