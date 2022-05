Malgré l’élimination, Giannis Antetokounmpo a encore fait ressentir tout son impact

« Giannis… Je crois qu’il est probablement le meilleur joueur du monde ». Encore à la recherche de son souffle après une série éreintante de sept matchs, Al Horford n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer sa satisfaction d’être tout de même venu à bout de Giannis Antetokounmpo et des Bucks.

Premier joueur de l’histoire à avoir cumulé 200 points, 100 rebonds et 50 passes décisives sur une seule série, le « Greek Freak » a encore été énorme d’activité pour essayer de sauver les siens malgré l’absence de Khris Middleton. L’issue s’est finalement jouée à peu de choses dans l’ensemble.

En mode « super héros »

Depuis le banc, Khris Middleton a en tout cas eu la confirmation de ce côté « super héros » qu’a tenté d’incarner son coéquipier, qui a quand même tourné à 34 points, 14.7 rebonds et 7.1 passes décisives sur la série. Le pire, c’est qu’il n’a même pas été surpris par son niveau de jeu !

« Je le dis depuis des années, je le vois tous les jours. Donc d’une, il n’y a vraiment pas de surprise à voir ces chiffres et ce qu’il a fait. Je pense que c’est surtout dû au fait que je n’ai pas pu être là pour l’aider et aider le reste des gars, juste pour les soulager. Mais, j’ai toujours dit à quel point il est spécial. Je n’en parle pas beaucoup parce que, comme je l’ai dit, je le vois tous les jours, alors ça devient normal, d’une manière un peu folle », a déclaré l’ailier. « Mais il a montré que s’il n’est pas le meilleur joueur de basket du monde, il est l’un des meilleurs ».

Pour corroborer ces propos, voici quelques accomplissements statistiques du « Greek Freak » sur cette série :

– Premier joueur depuis Shaquille O’Neal à avoir enregistré un match de playoffs à au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes décisives (dans le Game 5). Seul Wilt Chamberlain l’avait réussi avant (deux fois)

– Deuxième joueur de l’histoire des Bucks derrière Kareem Abdul-Jabbar à compter le plus de match de playoffs avec au moins 25 points et 10 rebonds (41 et 36)

– Premier joueur de l’histoire des Bucks à comptabiliser plusieurs triple-double en carrière en playoffs

– Troisième joueur de l’histoire sur ces 25 dernières années à comptabiliser le plus de matchs de playoffs à 20 points ou plus (32) derrière Shaquille O’Neal (63) et LeBron James

– Troisième joueur depuis la fusion NBA-ABA en 1976-1977 à comptabiliser le plus de matchs à au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives (15) derrière LeBron James (48) et Larry Bird (19)

Un discours de leader même dans la défaite

Si sa deuxième mi-temps compliquée dans le Game 7 a mis fin aux espoirs de « back-to-back » des Bucks, elle ne doit pas remettre en cause l’ensemble de son œuvre. Car en plus de posséder un athlète hors norme, qui attaque sans relâche l’adversaire, Milwaukee peut être fier de compter dans ses rangs un leader et un compétiteur d’élite.

C’est ainsi que dès la fin du Game 7 perdu à Boston, il s’est projeté sur la suite et la façon dont il se voyait rebondir, au terme de ce qui est pour l’instant sa meilleur post-season en carrière sur le plan statistique.

« J’ai apprécié d’être sur le terrain avec mes coéquipiers. J’ai aimé vivre cette super saison, malgré ses hauts et ses bas. Ça va me démanger un moment maintenant, mais bon, j’ai apprécié cette série. Je n’ai pas pu gagner. J’aurais aimé que nous soyons l’équipe qualifiée pour la finale de conférence, mais nous ne le sommes pas. Il faut passer une grosse intersaison, progresser, et ressentir ça, ce que nous ressentons en ce moment, afin que ça puisse nous motiver tout au long de la saison prochaine et que nous revenions en bonne santé et prêts à y retourner ».