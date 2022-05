Une nouvelle Air Jordan 11 Low hybride

Jordan Brand fait de son mieux pour satisfaire les goûts de chacun, en élaborant notamment cette version « hybride » de la Air Jordan 11, mi « Concord » et mi « Bred ». Le concept avait déjà donné lieu à un modèle similaire il y a deux ans.

Cette fois, la AJ 11 CMFT Low est de retour mais avec un mariage de couleurs différent. L’aspect « Concord » ressort sur la base avant de la tige en cuir verni noir et le côté « Bred » (pour « Black » et « Red ») est illustré par les touches de rouge sur le col intérieur et les logos « Jumpman » en rouge au niveau du talon et sous les lacets, l’ensemble reposant sur une semelle classique blanc et translucide.

La paire est disponible sur le territoire américain depuis une semaine au prix de 120 dollars.











(Via SneakerNews)

