« Shooting Stars », dont le tournage débute cette semaine dans l’Ohio, est une adaptation du livre du même nom, paru en 2009 et co-écrit par LeBron James et le journaliste/auteur Buzz Bissinger. Produit par Universal et SpringHill, la société de production créée par « King James » et son associé Maverick Carter, le film racontera la quête du titre national du jeune LeBron James et ses coéquipiers, durant leur saison « senior » au lycée St. Vincent – St.Mary, dans l’Ohio.

Le rôle principal, celui du « Chosen One », est tenu par le lycéen Marquis Cook. Engagé après de la fac’ d’Oregon pour la saison 2023/24, le natif de Portland est classé 8e du Top 100 ESPN pour la promotion 2023.

Dans le rôle de Carmelo Anthony, qui avait affronté les Irish de St. Vincent – St. Mary avec son lycée de Oak Hill durant la saison 2002/03, c’est Jett Howard, fils de Juwan Howard, qui a été choisi. Un clin d’oeil sympathique, puisque LeBron James et Juwan Howard ont remporté ensemble deux titres à Miami, en 2012 et 2013.

Classé 41e du Top 100 ESPN pour la promotion 2022, Jett Howard est engagé à Michigan pour la saison prochaine, et jouera donc sous les ordres de son père, coach des Wolverines.

Marquis Cook (gauche), dans le rôle de LeBron James, et Jett Howard (droite), dans le rôle de Carmelo Anthony.

Scoot Henderson est également au casting. Le jeune arrière, qui est promis au Top 5 de la Draft 2023, a choisi l’an passé, à seulement 17 ans, de jouer deux saisons avec la Team Ignite, en G-League, plutôt que de s’engager en NCAA. Il jouera le rôle de Romeo Travis, un des coéquipiers de LeBron James durant cette saison, et encore aujourd’hui un de ses meilleurs amis.

Le futur joueur de Kentucky, Chris Livingston, fera aussi une apparition. L’ailier, 12e du Top 100 ESPN pour 2022, est un natif de l’Ohio qui a grandi en observant les exploits de LeBron James avec les Cavaliers.

Parmi les acteurs présents au casting de ce projet, on note la présence de Caleb McLaughlin, une des vedettes de la série à succès « Stranger Things ». Prévu pour 2023, le film ne sortira pas au cinéma : c’est une exclusivité Peacock, service de streaming vidéo rattaché à Universal.