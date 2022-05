Pas de Game 1 pour Kyle Lowry

Avec 5 matches joués sur 11, les playoffs de Kyle Lowry sont pour le moment plombés par une blessure à la cuisse. Le meneur de jeu de Miami est touché aux ischio-jambiers depuis la série contre les Hawks. Il est ensuite revenu pour deux petites rencontres face à Philadelphie, avant de rechuter.

Le champion 2019 a manqué les deux derniers matches contre les Sixers et il ne s’est pas entraîné dimanche, ce qui était mauvais signe pour la suite.

La franchise a donc annoncé, sans surprise, qu’il sera à nouveau forfait pour le Game 1 de la finale de conférence face à Boston, ce mardi soir. Le positif, c’est que le Heat a gagné tous ses matchs sans Kyle Lowry dans ces playoffs.

#BOSvsMIA INJURY UPDATE: Kyle Lowry (hamstring) has been ruled out of tomorrow’s ECF Game 1 vs the Celtics.

Caleb Martin (ankle), Max Strus (hamstring), P.J. Tucker (calf) and Gabe Vincent (hamstring) are all listed as questionable.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 16, 2022