Fin du suspense pour les Spartans, qui ne retrouveront pas Max Christie l’an prochain. L’arrière a officialisé sa candidature à la Draft 2022 en engageant un agent, et quitte donc East Lansing après une seule saison.

À en croire les propos de Tom Izzo, le coach de Michigan State, cette décision a demandé une longue réflexion pour le jeune joueur et sa famille. « Après plusieurs semaines de préparation et de réflexion, Max et sa famille ont pris la décision qu’il signerait avec un agent et maintiendrait son nom dans la Draft 2022. Je sais que la NBA représente le rêve de Max depuis toujours, et je suis excité pour lui, alors qu’il s’apprête à embrasser la prochaine étape de sa vie et de sa carrière. Nous apprécions son implication pour le programme de Michigan State ces derniers mois, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. »

Une promesse reçue au Combine ?

La question se pose légitimement, car la saison « rookie » du joueur a laissé à désirer : il a terminé l’exercice 2021/22 avec des moyennes de 9.3 points à 38.2% aux tirs, 3.5 rebonds, 1.5 passe décisive et… 1.5 ballon perdu par rencontre. Pas de quoi, a priori, lui assurer une sélection au premier tour.

Un retour à MSU pour sa saison « sophomore » était le scénario le plus logique et cohérent, ce qui laisse penser que l’arrière de 19 ans a peut-être reçu une promesse, ou du moins des retours très positifs au Draft Combine, qui se tient en ce moment à Chicago.

Surtout que l’an prochain, la Draft 2023 s’annonce potentiellement encore plus dense que la promotion 2022, ce qui peut pousser certains joueurs, comme Max Christie, à se présenter dès cette année, quitte à poursuivre leur développement durant plusieurs mois en G-League avant de convoiter un vrai rôle dans la Grande Ligue.