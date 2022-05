Une date de sortie pour la Air Jordan 36 Hachimura « Global Game »

Avec la « Green Gold » désormais disponible en France, la Air Jordan 36 « Global Game » dessinée pour Rui Hachimura est peut être l’une des versions les plus abouties (pour ne pas dire somptueuses) parmi l’ensemble des coloris dévoilées pour ce modèle.

Bonne nouvelle, après une première version customisée pour l’ailier des Wizards et destiné uniquement au marché asiatique lors des Jeux Olympiques de Tokyo l’an dernier, celle-ci est annoncée en sortie mondiale ! On note la présence de cuir craquelé sur la partie supérieure de la tige et le contour des lacets, avec le même motif repris sur la semelle intermédiaire, et une base en daim pour compléter le tissage Leno, la grande nouveauté de ce modèle.

La languette et les lacets ressortent en noir, recouverts d’un « Jumpman » rouge sur la chaussure droite, et du logo de Rui Hachimura, également présent au niveau du talon. Pour la date de sortie, il faudra donc patienter jusqu’au 23 mai pour essayer de dénicher ce modèle annoncé à 195 dollars aux Etats-Unis.

(Via KicksOnFire)

