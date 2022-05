Playoffs 2022 | Le calendrier complet des finales de conférence

Les Bucks ne réaliseront pas le « back-to-back », et les Suns ne pourront pas se venger… C’est le principal enseignement de cette dernière soirée des demi-finales de conférence.

Les deux derniers finalistes sont dehors, et comme en 2006 et 2011, on pourrait retrouver le Heat et les Mavericks en finale NBA. On imagine que Pat Riley et Mark Cuban seraient ravis de disputer une belle.

Mais il faudra déjà passer sur le corps des Celtics et des Warriors, d’autant qu’ils apparaissent comme les favoris pour aller en finale.

Comme d’habitude, avec le décalage horaire, les rencontres ont lieu dans la nuit du jour indiqué au suivant. Par exemple, le premier match entre le Heat et les Celtics a lieu à 2h30 dans la nuit de mardi à mercredi.

Mardi 17 mai

Miami – Boston | Game 1 | 02h30

Mercredi 18 mai

Golden State – Dallas | Game 1 | 03h00

Jeudi 19 mai

Miami – Boston | Game 2 | 02h30

Vendredi 20 mai

Golden State – Dallas | Game 2 | 03h00

Samedi 21 mai

Boston – Miami | Game 3 | 02h30

Dimanche 22 mai

Dallas – Golden State| Game 3 | 03h00

Lundi 23 mai

Boston – Miami | Game 4 | 02h30

Mardi 24 mai

Dallas – Golden State| Game 4 | 03h00

Mercredi 25 mai

Miami – Boston | Game 5 | 02h30 (si nécessaire)

Jeudi 26 mai

Golden State – Dallas | Game 5 | 03h00 (si nécessaire)

Vendredi 27 mai

Boston – Miami | Game 6 | 02h30 (si nécessaire)

Samedi 28 mai

Dallas – Golden State| Game 6 | 03h00

Dimanche 29 mai

Miami – Boston | Game 7 | 02h30 (si nécessaire)

Lundi 30 mai

Golden State – Dallas | Game 7 | 02h00 (si nécessaire)