Le sens du timing de Spencer Dinwiddie

Il y aura eu deux Spencer Dinwiddie dans cette série contre les Suns. Celui des cinq premiers matches d’abord, irrégulier et maladroit. L’ancien de Brooklyn et Washington n’avait inscrit que 35 points au total dans ces cinq rencontres, à seulement 29% de réussite au shoot.

Puis, celui des deux derniers matches, qui fut bien meilleur avec 45 points marqués à 72% de réussite au shoot ! Forcément, c’est son Game 7 qui marque les esprits car avec 30 points à 11/15 au tir (5/7 à 3-pts), il a réalisé le meilleur match de sa carrière en playoffs.

Pour un Game 7 à l’extérieur, face à la meilleure équipe de la saison régulière, difficile de faire mieux comme timing.

« Je trouve que Spencer a été hallucinant pour nous en sortie de banc », a confié Jason Kidd pour le Morning News. « Il a été agressif dès ses premiers pas. Il n’a pas attendu. Le Game 6 l’a porté. »

Une première depuis Shaquille O’Neal et Kobe Bryant

Peu importe le défenseur en face de lui, un extérieur ou Deandre Ayton après un changement, le meneur de jeu a tout fait tout seul, avec ses qualités de un-contre-un et son shoot. Il était déjà à 21 points à la pause pour parfaitement seconder Luka Doncic, qui pointait lui à 25 unités. « Il a été incroyable », commente le Slovène.

Les deux hommes termineront à respectivement 30 et 35 points et deviennent ainsi le premier duo à chacun atteindre les 30 points dans un Game 7 depuis Shaquille O’Neal et Kobe Bryant en 2002 contre les Kings.

Le temps d’un soir, il est devenu le lieutenant de Luka Doncic. Un rôle qui était celui de Jalen Brunson depuis le début des playoffs. Ce dernier a tout de même compilé 24 points, si bien que le trio texan a collé 89 points aux Suns, soit un de moins que toute l’équipe de Phoenix…

« C’est génial », déclare l’ancien Net. « Je suis la troisième option et je vois que c’est très fluide, je sais le style de shoots que je vais avoir. Je lis les situations et c’est fun de s’adapter. Certains matches, je vais avoir cinq tirs, et dans d’autres, ce sera plutôt quinze. C’est toujours agréable de voir le premier tir rentrer, de vivre ces moments. »