Si les Nets vont devoir mettre les choses au point avec Kyrie Irving, Sean Marks ayant expliqué qu’il était important que les joueurs de l’équipe soient « disponibles », le cas Ben Simmons est aussi à suivre.

Arrivé lors de la « trade deadline » en échange de Ben Simmons, l’Australien espérait revenir en playoffs mais, au dernier moment, ses douleurs lombaires se sont réveillées. Au niveau du club, tout le monde semblait ainsi dans le flou sur cette blessure. Etait-elle purement physique ? Ou y avait-il également un facteur psychologique ? Son opération dans la foulée semble avoir validé la première option, mais les Nets espèrent en tout cas travailler main dans la main avec le All-Star, afin qu’il soit prêt pour la saison prochaine.

Le club souhaite d’ailleurs que Ben Simmons soit présent un maximum à Brooklyn durant l’intersaison.

La bonne nouvelle, c’est que le basketteur et son camp sont dans cet état d’esprit, et que les deux parties vont se rencontrer, selon le New York Post, pour mettre ensemble au point le plan estival.

« D’après les contacts que j’ai eus avec lui à plusieurs reprises depuis l’opération, il est soulagé et se sent bien » a expliqué Sean Marks. « Il le sait, il y a ces cinq mois, avec du gros travail pour être prêt et contribuer. Suite à l’opération, je ne veux pas parler pour lui, mais je le sens soulagé. Il y a un nouveau bail à vie, pour ainsi dire. »

Pour le GM, ces dernières années, depuis l’apparition du Covid-19, ont d’ailleurs été difficiles pour tout le monde.

« Savoir comment le soutenir sur le plan de la performance mentale, c’est un sujet délicat », a continué le dirigeant. « Je ne veux pas parler de la santé mentale de quelqu’un d’autre. Je vais laisser Ben en parler en temps voulu. Je dirai ceci : en NBA ou ailleurs, je regarde autour de moi et j’aimerais savoir s’il y a quelqu’un qui n’a pas eu une sorte de fatigue mentale au cours des deux dernières années … Cela n’a été facile pour personne. Je ne cherche pas à excuser qui que ce soit dans le domaine du sport professionnel, mais nous avons tous besoin de soutien. Et nous sommes en train de nous en sortir. Et pareil pour Ben. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu’il soit au sein de notre groupe. C’est la clé. Il a besoin d’être ici, de sentir à nouveau le gymnase, d’être entouré de ses amis, de sa famille, de participer à tout cela et de nous laisser l’aider à construire une culture ensemble. Pour se construire ensemble, et le reconstruire. »