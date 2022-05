Furkan Korkmaz a des doutes sur son avenir

Prolongé pour trois ans lors de la dernière intersaison, Furkcan Korkmaz entre-t-il encore dans les plans de Doc Rivers ? La question mérite d’être posée puisque le shooteur turc a été repoussée au bout du banc début mars, et en playoffs, il n’a joué que neuf des douze matches des Sixers, pour moins de sept minutes de jeu en moyenne.

« Il me reste deux ans de contrat. J’ai signé mon contrat l’été dernier » rappelle-t-il. « Je ne suis pas le GM, je ne suis pas le coach. Il y a des choix qu’on ne peut pas maîtriser, mais comme je viens de le dire, il me reste deux ans de contrat et je sais que je peux aider cette équipe de plusieurs manières. Pas uniquement avec des points. Je peux créer, et être solide en défense. »

En début de saison, Furakn Korkmaz avait profité du feuilleton Simmons pour s’imposer dans la rotation. Avant le All-Star Game, il tournait à 9 points de moyenne avec près de 25 minutes par match. La suite ? 3.4 points par match en 11 minutes…

« Les deux ou trois premiers mois de la saison, je jouais meneur de jeu et j’avais plus souvent le ballon »

« Bien sûr, en tant que joueur, votre ego veut juste jouer et être sur le terrain pendant 48 minutes » poursuit-il. « Je fais partie de ces gars qui veulent jouer tous les jours, toutes les minutes. Je ne veux pas être remplaçant, mais au moins j’étais souvent dans la rotation. Là, j’étais hors de la rotation, et ça a été donc une année difficile. Ce n’est pas facile… »

Danny Green absent sans doute pour la saison à venir, voire libéré, Furkan Korkmaz aura clairement un rôle à jouer la saison prochaine, et il avait apprécié d’être la doublure de Tyrese Maxey en début de saison.

« Au début de la saison, j’étais le 6e homme de l’équipe, et il fallait que je marque en sortie de banc, que je créé. En particulier, les deux ou trois premiers mois de la saison, je jouais meneur de jeu et j’avais plus souvent le ballon, puis dans la deuxième moitié de la saison, je suis redevenu d’abord un shooteur sur certaines positions. C’était un changement, un rôle différent et une adaptation, mais en tant que joueur, vous devez vous adapter à ce que l’équipe vous demande de faire. »