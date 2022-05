Chris Paul, la droite molle

Après un premier tour maîtrisé avec autorité et ponctué avec un match parfait (14/14 au shoot) contre les Pelicans, Chris Paul avait enchaîné lors des deux premiers matches contre Dallas.

Puis, la défense texane s’est adaptée et « CP3 » est dans le dur depuis quatre rencontres. Ses chiffres sont très, très moyens, voire mauvais pour un joueur de son calibre : 9.3 points et 6.3 passes de moyenne, avec surtout 4.5 ballons perdus.

En plus de tenter de l’épuiser en attaquant face à lui, les joueurs de Jason Kidd ont une mission pour le contrarier : le pousser à jouer sur sa main gauche, sa main faible, après les écrans notamment, quand il est à mi-distance, donc le plus dangereux.

« Ils sont bons pour empêcher Chris Paul d’aller à droite », concède Monty Williams pour l’Arizona Sports. « Il va donc à gauche. Ça va aller, c’est un joueur qui regarde beaucoup de vidéos, comme les coaches. Et il sait que, dans ces situations, le jeu se situe de l’autre côté. »

Maxi Kleber et les autres intérieurs de Dallas font un remarquable travail pour lui laisser de l’espace sur sa gauche, et rarement sur sa droite. Ainsi, soit Chris Paul force à droite, soit il joue à gauche et même avec des tirs faciles, l’ancien de Houston a parfois fait preuve de maladresse.

« On a des éléments pour ça, quand les défenses le privent de sa main droite, et on va compter sur eux pour le Game 7 », annonce le coach de Phoenix.