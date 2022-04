Le MVP de la nuit | Chris Paul dans la légende !

Gêné par Jose Alvarado depuis le début de la série, au point d’être limité à 4 points à 2 sur 8 aux tirs dans la 4e manche, et d’écoper d’une faute flagrante dans la 5e manche, Chris Paul avait gardé le meilleur pour la fin de la série. Il a fait même mieux que ça puisque le « Point God » a tout simplement réalisé le match parfait : 33 points à 14 sur 14 aux tirs !!!

Jamais un joueur n’avait réalisé une telle performance dans un match de playoffs, et c’est signé d’un meneur de jeu d’abord, mais aussi d’un joueur qui aura 37 ans dans une semaine. Le record était détenu par Nene Hilario, en 2017, et Larry McNeill, en 1975, avec 12 réussites sans échec.

Une performance unique

Dans la victoire, synonyme de qualification, Chris Paul réalise aussi un 4 sur 4 aux lancers-francs, et c’est tout simplement la première fois de l’histoire, saison régulière et playoffs réunis, qu’un joueur shoote 18 fois dans un match sans connaître l’échec. Un match de légende tout simplement.

« C’est incroyablement unique, et vous ne pouvez pas savoir comme c’est particulier pour moi… Je n’en avais aucune idée » assure le héros de la nuit. « Peut-être que je me suis simplement dit à la mi-temps qu’il fallait que je shoote un peu plus… Mais pendant le match, j’étais littéralement concentré sur la gestion du jeu. Je n’ai pas vérifié si j’étais chaud… car je ne shoote pas assez pour prendre chaud. Ils m’ont juste laissé aller à mes endroits préférés. »

Chris Paul réalise cet exploit sur le parquet de La Nouvelle-Orleans, une franchise qu’il connaît bien et qu’il porte toujours dans son coeur. Monty Williams était son coach à l’époque, et il sait combien c’est spécial pour son meneur de jeu de réaliser une telle performance dans cette salle.

« Les mots manquent tant il a réalisé ce genre de choses tellement de fois. C’est sans doute sa performance numéro 1 car ça vient tout juste d’arriver, et je sais combien New Orleans est spécial pour lui. Il se soucie profondément de la ville, des fans et des enfants. »

Six matches, 68 passes pour 6 balles perdues

En face, il y a Willie Green, un ami proche de Chris Paul. Il finira en larmes après la rencontre. « Ne ne parlez pas de cette performance pour l’instant » sourit-il. « Je suis fier que nous ayons résisté à l’épreuve. Je ne pouvais pas demander un meilleur effort. »

Quant au match en lui-même, Chris Paul est ravi d’avoir retrouvé Devin Booker. C’est peut-être parce qu’il y avait l’arrière de retour que le meneur a pu jouer et shooter plus librement.

« C’était vraiment bien qu’il soit de retour. Ils ont mis une telle pression sur nous, surtout depuis trois matchs. C’était difficile » concède le meneur des Suns, qui termine la série avec 68 passes pour seulement 6 balles perdues !

Désormais place aux Mavericks, à partir de lundi soir. Face à CP3, du costaud avec Luka Doncic évidemment, mais aussi Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie.