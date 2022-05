Frank Ntilikina, le joker défensif de Jason Kidd

Si Frank Ntilikina n’est pas apparu dans la série face au Jazz, ce n’était pas pour des raisons tactiques. C’est tout simplement parce qu’il s’était fait opérer des amygdales le 15 avril. Evidemment, ce n’était pas idéal pour attaquer les playoffs.

« Ce n’était pas prévu… Mais c’est arrivé. Evidemment, ce n’était pas le bon moment » reconnaît le Français. « Mais c’est arrivé, et j’ai trouvé un moyen de retrouver l’équipe. Je suis content d’avoir réussi à m’en sortir ».

Résultat, le Français a même profité de la série face aux Suns pour jouer un rôle important. Chris Paul est en difficulté, et Ntilikina participe grandement à l’effort collectif sur le meneur All-Star. En prime, il se permet même de se montrer en attaque, comme dans le Game 4 avec ce 3-points important.

« J’avais trouvé que face au Jazz, on n’avait pas fait jouer beaucoup de monde, et Frank était prêt à jouer contre les Suns » explique Jason Kidd. « Lorsqu’il est en bonne santé, j’ai le sentiment que Frank peut nous aider des deux côtés du terrain, et on l’a vu en défense dans le Game 6. Il a été bon. »

« Je suis simplement heureux de préparer un Game 7 »

Un Game 6 dans lequel, il a grandement participé avec quatre interceptions, rentabilisant ses 21 minutes de temps jeu avec un +/- positif : +9. Et dire qu’en septembre, il était sans contrat…

« Clairement, il y avait du stress et de la tension, mais j’ai gardé confiance en mon travail, comme chaque joueur devrait le faire, et je suis simplement heureux de préparer un Game 7 » a-t-il confié samedi.

Pour Kidd, c’est important de posséder des joueurs de mission, de vrais « role players ». « On ne juge pas Frank sur l’attaque. On le regarde uniquement sur la partie défensive, et je trouve qu’il fait du très bon travail pour nous. »