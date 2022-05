Les fans de Milwaukee seront privés de « watch party ». Alors que les Bucks vont disputer un Game 7 décisif ce dimanche à Boston avec une place en finale de conférence à la clé, la ville et la franchise ont finalement décidé d’annuler le rassemblement initialement prévu. La raison est simple : les graves incidents qui ont marqué la soirée de vendredi soir avec plusieurs fusillades survenues près du Fiserv Forum lors du Game 6.

« Les fusillades qui se sont produites dans le centre-ville de Milwaukee la nuit dernière étaient horribles et nous condamnons cette violence dévastatrice », ont déclaré les Bucks via un communiqué, expliquant également que l’annulation de ce qui devait être une grande fête avait été acté, « pour permettre aux forces de l’ordre de consacrer les ressources nécessaires à l’enquête sur les événements de la nuit dernière ».

Les autorités avaient prévu une affluence d’au moins 10 000 personnes, quasi équivalente à celle du Game 6 puisque 11 000 personnes avaient assisté au match depuis Deer District, quand 19 000 spectateurs étaient présents au Fiserv Forum.

Ce dimanche matin, l’enquête suit son cours concernant ces non pas deux mais trois fusillades. On dénombre 21 blessés, dix personnes ont été placées en garde à vue et neuf armes à feu ont été récupérées sur place.