Devin Booker prêt à se frotter à son premier Game 7

Pour ses premiers playoffs en carrière, en 2021, Devin Booker fut gâté avec une participation aux Finals. L’arrière de Phoenix était passé directement des vacances prématurées chaque saison aux sommets (ou presque, il n’a manqué que la victoire finale contre les Bucks) de la ligue. Le tout, sans passer par la case Game 7.

Ce sera pour dimanche, contre les Mavericks. Le quatrième aux votes du MVP 2022 n’a par conséquent qu’une connaissance lointaine de ce match si spécial. En spectateur.

« C’est une bête bien différente de ce que je pouvais imaginer », raconte-t-il à l’Arizona Republic, quand il se souvient du Game 7 des Finals 2013 entre Miami et San Antonio. « C’est excitant. Je n’ai jamais connu ça, un Game 7, ça va être fun. Après, j’aurais préféré les balayer. »

Cela aurait été moins stressant, c’est évident. Car là, les finalistes 2021 sont en danger. De son côté, plus expérimenté, Chris Paul se réjouit d’avoir deux jours de repos avant cette rencontre, ce qui n’était pas encore arrivé dans cette demi-finale de conférence. Et aussi de la disputer devant son public de l’Arizona.

« On gagne ou on rentre à la maison », résume le meneur de jeu, qui a joué sept Game 7 dans sa carrière. « On a bossé dur toute la saison pour avoir l’avantage du terrain. Ça ne suffit pas pour s’assurer de gagner, mais je préfère jouer chez nous que là-bas. Et croyez-moi, je prends aussi ce jour de repos en plus. »

Après avoir survolé la saison régulière (64 victoires), les troupes de Phoenix sont face au premier grand test de leur saison. Une élimination à ce niveau constituerait une énorme déception pour la franchise.

« Ça peut être notre dernier match de l’année », rappelle Deandre Ayton. « Et la seule fois qu’on a connu cette sensation, c’était l’année passée en Finals. Il faut l’accepter et se jeter dans ce Game 7. Il n’y a pas de place pour les erreurs dans ce match-là. »