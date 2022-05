Les Grizzlies n’ont jamais pris autant de plaisir

« Fun ». Alors qu’ils viennent d’être éliminés des playoffs en demi-finale de conférence, les Grizzlies n’ont que ce mot à la bouche. Toute l’année, cette équipe a séduit et brillé par son enthousiasme, et jusqu’au bout, elle est restée fidèle à ses idées et son attitude.

« Franchement, on possède un groupe unique. Nous l’avons dit toute l’année, et il n’y avait que du plaisir. C’était une saison plaisante » commente Tyus Jones. « C’est quelque chose dont il faut profiter parce que ce n’est pas habituel. C’est de loin l’équipe où les joueurs sont le plus proche parmi celles où j’ai joué. C’est l’équipe où j’y ai vu le plus de plaisir de jouer, et c’est avec elle que j’ai pris le plus de plaisir depuis que je suis en NBA. C’est un groupe singulier, et c’est quelque chose qu’il ne faut pas prendre pour acquis. C’est juste unique. »

« Je n’ai jamais fait partie d’un groupe comme celui-ci »

Un groupe avec une véritable identité. Depuis qu’il a pris les commandes de l’équipe, Taylor Jenkins lui a donné cette attitude universitaire avec un groupe soudé et généreux, fort d’un basket agressif et spectaculaire.

« Je viens de leur dire à quel point j’étais fier d’eux. Je n’ai jamais fait partie d’un groupe comme celui-ci » estime le coach de Memphis. « Ce sont les joueurs, l’entraîneur, le personnel… Je veux qu’ils savourent tout ça et qu’ils se souviennent que malgré cette défaite et la fin de notre saison, cela va nous motiver pour aller de l’avant. La progression individuelle et la progression collective pendant cette saison ne peuvent que nous rendre meilleurs. C’est un pas dans la direction de ce brillant avenir dont on parle en permanence. (…) Je n’ai jamais fait partie d’un groupe, d’un ensemble de joueurs et de personnel avec ce niveau d’attention. C’est ma troisième saison ici et ce groupe mérite tout ce qu’il lui arrive. On n’était tout simplement pas assez bon sur la fin. C’est le basket, mais je suis juste extrêmement fier de l’engagement et de l’attention de chacun pour faire de cette saison une saison si unique. »

« C’est juste authentique, c’est naturel. C’est comme lorsqu’on joue avec des amis et qu’on est vraiment bien ensemble »

Ja Morant en civil, c’est Jaren Jackson Jr qui a pris l’équipe sur ses épaules. Il était plus vocal que d’habitude, et après une saison quasi blanche, il est tout simplement heureux de pouvoir tout donner au sein d’un groupe qu’il adore.

« C’est clairement l’équipe avec qui j’ai pris le plus de plaisir » répond-il à un journaliste. « Pourquoi ? Parce qu’on a gardé beaucoup de joueurs de la saison passée, et il y a beaucoup plus de continuité. Tout le monde se connaît. Et les nouveaux se sont parfaitement intégrés dans ce qu’on faisait. Le coach est expérimenté maintenant, il a pris ses marques, il sait comment coacher maintenant. Pour moi, c’est le coach de l’année. Regardez simplement comment notre saison s’est déroulée… Au départ, c’était équilibré, puis on a fait une petite série, on a trouvé notre rythme et on s’est vraiment amusés ! C’est difficile à expliquer, on s’éclate tellement ensemble. On ne se souciait pas vraiment d’autre chose, on ne se souciait que de ce qu’on avait, on s’amusait juste ensemble. C’était fou. Et c’est juste authentique, c’est naturel. C’est comme lorsqu’on joue avec des amis et qu’on est vraiment bien ensemble. »