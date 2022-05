Pas de Kyle Lowry pour le Game 6 face aux Sixers

Les blessures aux ischio-jambiers sont souvent problématiques, et Kyle Lowry peut en témoigner, car le meneur de 36 ans n’est pas lui-même depuis le début de ces playoffs.

Touché lors du Game 3 du premier tour face aux Hawks, le champion 2019 avait ensuite raté quatre matchs, tous remportés par le Heat, avant de revenir pour les deux rencontres de la demi-finale de conférence à Philadelphie. Résultat : deux défaites avec un Kyle Lowry fantomatiques, cumulant 6 points à 3/14 au tir en deux sorties.

L’ancien des Raptors et des Rockets est depuis retourné à l’infirmerie, ratant le Game 5 remporté par ses coéquipiers. Sa franchise a également annoncé qu’il ne disputerait pas le Game 6, la nuit prochaine.

Une décision de prudence, assez logique, car Miami a surtout besoin que Kyle Lowry retrouve son véritable niveau afin d’aller le plus loin possible dans ces playoffs. Le meneur au ralenti, l’équipe est beaucoup plus dynamique avec Gabe Vincent sur le terrain. D’ailleurs, le club floridien a gagné tous les matchs ratés par Kyle Lowry durant ces playoffs (cinq victoires), perdant au contraire les deux matchs qu’il a disputés depuis sa blessure au premier tour.