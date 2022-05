La Air Jordan 8 Rui Hachimura en approche

Les premières images de la « PE » de la Air Jordan 8 spéciale « Rui Hachimura » avait fait grand bruit à l’automne dernier. Une Air Jordan 36 aux mêmes tons « sableux » a notamment vu le jour ensuite.

On retrouve donc une base en daim recouvert de superpositions en cuir craquelé. Le logo « H » du joueur, en rouge et noir sur la languette est également présent. L’intérieur du col est en noir, la tirette en rouge, un ensemble que l’on retrouve sur la semelle extérieure et la boîte collector qui accompagne ce modèle.

Une première date de sortie exclusivement pour le Japon a été annoncée pour le 16 mai et sera suivie le 23 mai aux Etats-Unis. Reste à espérer la même chose pour l’Europe !

(Via SneakerNews)

—

