Joel Embiid continue de serrer les dents

Pour Joel Embiid, ces playoffs 2022 sont douloureux, littéralement. Blessé au pouce droit durant le Game 3 de la série contre Toronto (déchirure d’un ligament), puis au visage durant le Game 6 (fracture de l’os frontal), le pivot des 76ers doit ainsi composer avec la douleur depuis plusieurs semaines.

Après avoir manqué les deux premiers matches de la série contre Miami, le « Process » a fait son retour pour la troisième manche, et son équipe est revenue à égalité dans la série, sous son impulsion (18 points et 11 rebonds au Game 3, 24 points et 11 rebonds au Game 4). Bien que sérieusement diminué, le pivot tient ainsi à être sur le terrain.

Après la lourde défaite des 76ers dans le Game 5 la nuit dernière, Joel Embiid faisait le point, après une campagne de playoffs éprouvante jusqu’à maintenant pour lui.

« C’est une question d’acceptation la douleur. Mais dans tous les cas, je suis perdant » résumait-il, après avoir reçu un coup au visage involontaire de la part de Dewayne Dedmon, qui l’a poussé au bord des larmes.

« Si je ne joue pas, on dira que je suis soft. Si je joue, mais mal, on lira le lendemain tout un tas de trucs, que je ne suis pas assez bon. Donc j’essaye de jouer, de faire abstraction de la douleur, et de donner mon maximum. Si je dis que je ressens telle ou telle chose, ce sera certainement perçu comme des excuses. Si je ne dis rien, on se dira que tout va bien. » poursuit-il. « Je n’ai pas toujours de réponse. Vous savez ce que je traverse, et j’essaye de me battre. Mon corps ne répond pas comme je le souhaiterais. […] Et dans ces moments, il faut serrer les dents, se battre et espérer que ça aille mieux le lendemain. C’est ma situation actuelle : je me pointe sur le terrain, et je me bats. »