L’énorme troisième quart-temps de Phoenix qui a désarçonné Dallas

Le très bon début de match de Devin Booker (12 points en premier quart-temps) n’avait pas fait la différence.

Les Suns n’avaient en effet que trois points d’avance à la pause. Rien n’était joué et Dallas pouvait encore clairement prendre ce Game 5, pour s’offrir une balle de match, à domicile, lors du Game 6. Quelques minutes après la pause, ce ne sera plus le cas. Le retour aux vestiaires a tout changé pour les finalistes en titre.

« Je trouve qu’on a commencé le match sans l’énergie, la concentration ni la force qu’on aura ensuite », reconnaît Monty Williams à l’Arizona Republic. « Ce n’était pas que moi, les gars le savaient. Ils avaient conscience qu’ils ne pouvaient pas évoluer à ce niveau de confort. Il faut aller jusqu’à l’épuisement pour s’assurer de défendre au niveau nécessaire contre une équipe comme ça. »

Le niveau d’intensité est par conséquent monté d’un ou deux crans. Les Suns ont commencé par étouffer les Mavericks avec un 17-0 ! Luka Doncic et sa bande sont privés de points pendant plus de cinq minutes. Mikal Bridges vole trois ballons et les Texans en perdent 12 en douze minutes.

« On a défendu à haut niveau », raconte Devin Booker, deux interceptions dans ce troisième quart-temps, à l’Arizona Sports. « On a rendu la vie difficile à Dallas, on les a sortis de la raquette. On est fier de défendre, c’est là qu’on est à notre meilleur niveau. Quand on peut accélérer, qu’on ne fait pas que des remises en jeu. On aime les stops, on aime jouer la transition car on a beaucoup d’athlètes. »

Dallas bloqué à 34 points à 2/16 à 3-pts après la pause

Dallas ne trouvera jamais d’air dans les 24 dernières minutes du match, en s’inclinant d’abord 33-14 dans le troisième quart-temps puis 28-20 dans le dernier, pour 34 points marqués au total. Luka Doncic a perdu trois ballons en seconde période, pressé et bousculé par l’activité de Mikal Bridges.

« On a fait un boulot remarquable pour lui mettre davantage la pression », analyse le coach des Suns, en évoquant la prestation de son ailier sur le Slovène. « On était davantage physique face à lui. »

Les présences de Bismack Biyombo et Cameron Johnson ont également été précieuses dans cet effort défensif. Dans cette seconde mi-temps du Game 5, les Suns ont fait tout ce qu’il fallait pour bloquer Luka Doncic, freiner la circulation du ballon et gêner les shooteurs (si efficaces à Dallas) des troupes de Jason Kidd.

La preuve avec quelques chiffres sur cette seconde période : Dallas a shooté à seulement 2/16 à 3-pts, compilé trois petites passes décisives et surtout perdu 14 ballons…

« On était très concentré sur la stratégie à appliquer, sur les joueurs et sur le rebond », énumère Monty Williams. « On avait trois ou quatre joueurs qui se battaient pour le rebond. La défense, qui est notre épine dorsale, a été un domaine clé. On a su bien défendre sur le un-contre-un. »