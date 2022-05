La PG 6 passe au noir et blanc

Dans la lignée de la PG 5, la PG 6 pourrait bien être l’un des tubes de l’été ou de la rentrée prochaine avec une nouvelle chaussure alliant confort et performance. La collection vient d’être complétée par un nouveau coloris classique, avec une tige et une semelle en noir et blanc.

Seules touches d’originalité, la signature de Paul George en doré sur la languette, un gros « swoosh » inversé brodé en doré également d’un côté de la chaussure, et de l’autre côté, le même, à l’endroit et en plus petit, de couleur verte. Sortie courant 2022, pour un prix à 110 dollars.

