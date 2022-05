Produit par LeBron James et Adam Sandler, le film « Hustle » se dévoile dans un nouveau trailer

Annoncé depuis bientôt deux ans, et diffusé sur Netflix à partir du 8 juin prochain (et non plus à partir du 10), « Hustle » s’était déjà dévoilé en février dernier, à travers une première bande-annonce. Trois mois plus tard, en voici une deuxième, histoire de nous mettre un peu plus l’eau à la bouche.

Pour rappel, ce film racontera l’histoire d’un « scout », visiblement dans le creux de la vague (Adam Sandler), qui tente de prouver qu’il peut toujours dénicher des talents, en misant tout sur Bo Cruz, un joueur espagnol (Juancho Hernangomez) au passé tumultueux et qu’il va tenter d’emmener jusqu’en NBA.

Si la trame scénaristique n’a pas l’air de révolutionner les films sportifs, « Hustle » sera néanmoins bel et bien baigné dans l’univers de la Grande Ligue. Déjà, parce que le protagoniste principal joue réellement en NBA, mais aussi parce qu’il est produit par LeBron James (avec Adam Sandler) et qu’il y aura donc pas mal de caméos.

On savait que pas mal de membres des Sixers (Tobias Harris, Matisse Thybulle, Tyrese Maxey et Doc Rivers, ainsi que Seth Curry avant son transfert vers les Nets) faisaient quelques apparitions dans le film, mais les deux trailers ont annoncé beaucoup d’autres joueurs ou anciens joueurs de NBA, tels Kenny Smith, Anthony Edwards, Boban Marjanovic, Kyle Lowry ou encore Jordan Clarkson.

À noter également que Queen Latifah sera la femme du personnage d’Adam Sandler, nommé Stanley Sugarman.