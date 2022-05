Une distinction personnelle mais une récompense collective pour Monty Williams

Comme c’est la tradition, la franchise de Phoenix a organisé une petite surprise pour annoncer la bonne nouvelle à son coach. Après avoir fini deuxième la saison dernière, Monty Williams est en effet devenu le troisième coach de l’histoire des Suns a être élu coach de l’année, après Cotton Fitzsimmons (1988-89) et Mike D’Antoni (2004-05).

Lorsqu’ils ont appris la nouvelle la semaine dernière, les joueurs ont œuvré avec la femme de leur coach, Lisa, pour que les trois enfants de Monty Williams soient présents. À la fin de l’entraînement, c’est son plus jeune fils, Micah, qui s’est donc présenté avec le trophée, accompagné de ses deux grandes sœurs. Et à la fin de son bref discours, Monty Williams a levé le trophée en déclarant « This is us » (« C’est nous »).

« Je n’avais aucune idée de ce qui se passait. Voir les joueurs et tout le monde dans cet état d’esprit témoigne du caractère et l’attention de notre équipe. Tout le monde dans notre équipe se soucie de tout le monde », a-t-il confié.

« Mon nom représente beaucoup de noms »

Le coach des Suns en a également profité pour mettre en avant l’ensemble de l’organisation, du propriétaire Robert Sarver au GM James Jones en passant par le service de sécurité de l’équipe, ou encore les membres du staff qui veillent au bon déroulement des déplacements du groupe.

« Il y a tellement de gens qui nous aident, qui créent une bulle autour de nous pour que nous ayons du succès. Certes, mon nom sera sur la plaque, mais mon nom représente beaucoup de noms », a-t-il ajouté.

Enfin, le coach a tenu à mettre en avant son entente avec son groupe, quasiment inchangé ces deux dernières saisons et qu’il a contribué à ramener vers les sommets de la NBA.

« S’il y a un prix qui met en avant l’équipe, c’est le prix de l’entraîneur de l’année, car il n’y a pas un entraîneur en NBA qui a de mauvaises intentions pour le programme ou pour ses joueurs. Personne n’entre dans le gymnase en espérant que ses gars jouent mal et en leur disant de ne pas travailler, de ne pas défendre dur. On ne fait pas ça. Pour obtenir une récompense comme celle-ci, il faut beaucoup de monde », a-t-il insisté.

Nul doute qu’une autre belle récompense serait de voir les siens remporter le Game 5 de ce soir, face à Dallas.