Quin Snyder ne veut pas parler de son avenir ni de son contrat

Opéré de la hanche il y a une semaine, Quin Snyder avait ainsi zappé sa dernière conférence de presse, ou plutôt, elle était repoussée à une date ultérieure. Six jours après, le coach du Jazz a honoré son rendez-vous.

Comme prévu, les médias étaient surtout intéressés par son avenir et les rumeurs autour de son nom qui circulent, notamment à Los Angeles. Mais Quin Snyder a coupé court sur ce sujet.

« Pour commencer, je veux dire, et je l’ai déjà dit mais ça vaut le coup de le redire : ma famille adore être ici », livre-t-il pour le Deseret News. « Que ce soit pour l’école, les gens, la ville de Salt Lake, l’expérience a été et continue d’être formidable. Je suis privilégié d’entraîner ce groupe de joueurs et je me le rappelle constamment pendant la saison. On n’est pas parfait, mais j’aime nos joueurs. Au-delà de cela, je pense que je vais continuer de ne pas parler publiquement de ma situation contractuelle. Je ne veux pas et je ne suis pas à l’aise pour le faire. »

Surtout qu’ensuite, le coach s’est projeté sur son travail estival afin de faire progresser son équipe, encore éliminée rapidement en playoffs, dès le premier tour contre Dallas.

« Je vais regarder les images, je vais rencontrer Danny Ainge et Justin Zanik (le directeur général et le GM de la franchise), et j’ai déjà un peu fait cela avec le staff. On veut aussi se laisser le temps de respirer pour être le plus exhaustif possible quand on regarde tout ça. »

Depuis la saison 2016/17, le Jazz s’est installé parmi les meilleures équipes de l’Ouest en saison régulière, sans jamais transformer l’essai en playoffs. Quin Snyder est conscient de la frustration ambiante.

« On n’a pas été bon en défense », analyse-t-il rapidement sur cet exercice 2021/22. « Et ce qui transpire de toutes mes réponses, c’est que personne n’est satisfait. Les fans ne le sont pas non plus. On est arrivé à un point où on en veut plus. C’est la nature du sport, c’est la compétition. »