La KAWHI II met les voiles

Comme Kawhi Leonard n’a pas joué de la saison, son retour en 2022-2023 constituera donc un double-événement puisqu’il se fera avec des Kawhi II, sa toute nouvelle chaussure signature, aux pieds. Après une dernière version « Chair de poule » originale, New Balance a opté pour un nouveau coloris « Blue Ocean », sans doute un clin d’oeil aux Clippers (voiliers en anglais).

La majeure partie de la tige apparaît en bleu clair, avec des notes de blanc à l’avant. Des touches d’orange viennent compléter l’ensemble, sur le talon, la languette et la semelle, principalement blanche, sur laquelle on aperçoit la signature du joueur. Des drapeaux présents sur la languette représentent un clin d’œil au monde de la voile. Enfin, l’inscription New Balance ressort en blanc sur fond orange à la base du talon.

La sortie du coloris « Ocean Blue » de la KAWHI II est annoncée pour le 13 mai au prix de 160 dollars. A noter parmi les bons plans actuels, le coloris « New Money » de la KAWHI II est actuellement en promotion à 112 euros sur newbalance.fr.

(Via SneakerNews)

