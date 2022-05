Jrue Holiday s’éclate dans les batailles de playoffs

Jrue Holiday n’est pas un joueur gourmand offensivement. Il organise le jeu et prend les shoots ouverts avant tout. Ce n’est donc pas si fréquent de le voir prendre 20 ou 25 shoots dans une rencontre. Et encore moins 30 tirs.

Pourtant, pour la troisième fois de sa carrière et la première seulement en playoffs, dans le Game 3 contre les Celtics, il a atteint cette barre, avec un 11/30 au shoot (3/10 à 3-pts) pour 25 points marqués.

« J’ai senti que c’était un peu la stratégie mise en place », explique-t-il au JS Online, comme pour se justifier d’avoir autant tenté sa chance. « Il y a eu quelques prises à deux, mais la plupart du temps, c’était du un-contre-un. Les Celtics ne voulaient pas encaisser de tirs primés et on a fait de notre mieux pour tirer derrière l’arc et mettre dedans. »

S’il faut retenir un tir de cette performance, c’est évidemment le dernier, face à Jayson Tatum. Quelques secondes avant, à 3-pts, Holiday avait buté sur Grant Williams. Là, à moins de vingt secondes de la fin, il a dominé le All-Star pour donner trois points d’avance à Milwaukee.

« J’ai fait mon mouvement et Jayson est tombé ou m’a agrippé », raconte l’ancien arrière des Pelicans. « Mais j’ai fait mon spin et personne n’était plus en face de moi. Je savais qu’il ne me restait que peu de temps, je devais trouver le cercle. J’ai eu un floater assez ouvert. »

« C’est mon style de match, j’aime jouer ces rencontres »

En plus de son travail toujours impeccable en défense, Holiday a donc parfaitement secondé Giannis Antetokounmpo (42 points) dans cette troisième manche. « Il doit continuer de se battre et de bonnes choses finissent par arriver. C’est ce qui s’est produit sur cette dernière possession », assure Mike Budenholzer. « On a confiance en lui. »

Le champion olympique de Tokyo n’est pas d’une adresse folle dans cette demi-finale de conférence (37 % de réussite au shoot et 33 % à 3-pts), mais avec 23 points, 6.7 rebonds, 5 passes et 2.7 interceptions de moyenne (et seulement 2.7 ballons perdus) dans cette série, il est toujours aussi capital dans le succès des champions en titre.

Surtout dans une série aussi disputée face à des très physiques Celtics.

« C’est mon style de match, j’aime jouer ces rencontres », confirme-t-il. « Cela force tout le monde à être dur et ça montre de quel bois on est fait. Depuis que je dispute les playoffs, j’adore ces parties où ça va être une grosse bataille. Surtout pour un défenseur comme moi. Dans les moments chauds, on va voir qui prendre le dessus sur l’autre. C’est fun. »