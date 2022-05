La galère continue pour Kyle Lowry

Touché à l’arrière de la cuisse lors du Game 3 face aux Hawks, Kyle Lowry a effectué son retour dans la 3e manche face aux Sixers. Absent quatre rencontres, il sait que les ischio-jambiers sont fragiles, et que les rechutes sont fréquentes, et malheureusement, cette nuit, il a de nouveau quitté ses coéquipiers en plein match.

Il a d’abord rejoint les vestiaires au milieu du 2e quart-temps. Présent au retour des vestiaires, il n’a finalement quasiment pas joué du dernier quart-temps.

« Disons le clairement, personne ne veut jouer avec ça » reconnaît-il. « Mais nous sommes dans une situation en playoffs, dans un environnement hostile, et nous sommes dans le même bateau quoi qu’il arrive. J’essaie juste d’être là pour mes gars, quoi qu’il arrive, quelle que soit la situation. »

En clair, Kyle Lowry n’est pas à 100% de ses moyens, mais il veut aider ses coéquipiers. Sauf que son 3 sur 14 aux tirs en trois matches ne trompe pas, mais il n’envisage pas de se reposer.

« On va rentrer à Miami, je vais suivre un traitement, et on verra ensuite… J’espère jouer. C’est un timing compliqué pour une blessure aux ischios. Je n’ai jamais eu de blessure musculaire. Donc si vous me demandez si je vais essayer de jouer, la réponse est « oui ». Je vais essayer de jouer le Game 5. »

« S’il ne peut pas jouer, c’est un gros vide à combler »

Pour Jimmy Butler, le Heat possède assez d’atouts pour compenser une éventuelle absence de Kyle Lowry. À l’écouter, il est même souhaitable que son coéquipier prenne le temps de se soigner.

« Je l’apprécie. On l’apprécie tous. On apprécie qu’il souhaite jouer, qu’il souhaite être à la hauteur et il sait qu’on a plus de chances de gagner avec lui sur le terrain. On en a conscience, mais on souhaite aussi qu’il soit en bonne santé » a réagi Jimmy Butler. « On a toujours ce qu’il faut pour gagner. On l’a toujours dit, et on le pense vraiment. Comme je l’ai dit, on veut que Kyle Lowry soit sur le terrain. C’est notre meneur titulaire. S’il ne peut pas jouer, c’est un gros vide à combler, mais quelqu’un devra le faire. Et si Kyle n’est pas là, ce sera à moi de le faire. »

Pour Bam Adebayo, l’influence de Kyle Lowry dépasse le domaine des stats, et son intelligence de jeu est précieuse. « Pour moi, c’est l’un de ses plus grands atouts pour moi. Son QI, le fait de parler pendant le match, de lui parler, de voir comment il voit le jeu… Il nous rend tous meilleurs rien qu’en communiquant. »