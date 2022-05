Les Nets auraient discuté d’un transfert de Kyrie Irving avec les Lakers en cours de saison

Le bateau a clairement tangué du côté de Brooklyn au cours de la saison. Écarté des matchs à domicile au Barclays Center suite à son refus de se faire vacciner, Kyrie Irving a d’abord été mis de côté par sa franchise avant de finalement réintégrer le groupe, pour les matchs à l’extérieur, puis à plein temps en toute fin de saison.

Kyrie Irving était conscient des risques, et s’est récemment confié à ce sujet dans le podcast « ETCs ».

« Je me demandais lorsque j’étais à la maison à quoi allait ressembler mon avenir, vous voyez ? Si j’allais être tradé, si j’allais être libéré, si j’allais avoir l’opportunité d’être dans une autre équipe, comment j’allais tourner ça de manière positive », a-t-il ainsi expliqué.

Kyrie Irving aurait-il pu retrouver LeBron James ?

Finalement, la vague Omicron (et sans doute aussi Kevin Durant) a poussé les Nets à rappeler Kyrie Irving, même à mi-temps, et c’est finalement James Harden qui a voulu partir. Les Nets ont saisi l’opportunité de récupérer Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond, et Kyrie Irving a pu finir la saison avec Brooklyn.

Sauf qu’il se murmure que la franchise new-yorkaise aurait bien songé à un échange d’Uncle Drew fin 2021. D’après l’insider Ian Begley, les Nets auraient accepté d’échanger avec d’autres équipes au sujet d’un éventuel « trade » impliquant Kyrie Irving, dont les Lakers.

Alors que l’expérience Russell Westbrook ne fonctionnait clairement pas à Los Angeles, l’idée d’un échange avec Kyrie Irving a logiquement été discutée en interne du côté des Lakers. Mais ça n’a visiblement pas été très loin et pour cause : le Staples Center était également soumis à un mandat de vaccination et il semblait très compliqué pour Los Angeles à ce moment-là de monter un échange pour un joueur qui ne pouvait jouer qu’à l’extérieur…