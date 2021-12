Vaccination : Washington imite New York, San Francisco et Los Angeles

Depuis le début de saison, les villes de New York, San Francisco et Los Angeles interdisent l’accès aux salles des franchises NBA à toute personne non vaccinée. Et ce mandat local s’applique également aux joueurs.

C’est pourquoi Kyrie Irving, même si son retour est annoncé, ne pourra tout de même pas jouer à domicile avec les Nets. Du côté de Boston, une règle similaire a été adoptée récemment, mais une exemption est accordée aux athlètes professionnels, donc aux Celtics.

En revanche, comme nous l’apprend Bullets Forever, la ville de Washington n’a pas « épargné » les joueurs des Wizards et a ainsi imité les directives de New York, San Francisco et Los Angeles. Si bien qu’à partir du 15 janvier 2022, pour entrer dans la Capital One Arena, les fans comme les joueurs devront être vaccinés.

Le problème se pose surtout pour Bradley Beal, qui avait expliqué ne pas vouloir se faire vacciner. L’arrière des Wizards est d’ailleurs actuellement à l’isolement, après sa seconde contamination puisque la première date seulement de cet été. Il avait manqué les Jeux olympiques de Tokyo pour cette raison.

La franchise de la capitale va-t-elle se retrouver dans la même situation que celle de Brooklyn, c’est-à-dire avec un de ses meilleurs joueurs qui ne peut que jouer les matches à l’extérieur ? Ou Bradley Beal va-t-il se faire vacciner dès que possible ? Réponse dans quelques jours ou semaines, mais le club assure tout de même dans un communiqué que ce nouveau mandat ne devrait pas poser de problème.