Fin du suspense pour la Air Jordan 6 « Midnight Navy »

La Air Jordan 6 devait faire son retour au cœur de l’actualité en 2021, mais Jordan Brand a dû revoir ses plans suite à la pandémie de Covid-19 qui a rebattu les cartes en termes de production et d’acheminement.

Cette fois c’est la bonne, et le coloris classique « Midnight Navy », initialement sorti en 2000 va faire son retour sur cette Air Jordan 6 du même nom. Le bleu marine se trouve ici sur la semelle intermédiaire, la languette, la tirette et le « Jumpman » pour compléter un ensemble blanc et une semelle extérieure en bleu glacé.

Maintes fois repoussée depuis février 2021, la Air Jordan 6 « Midnight Navy » sortira finalement ce 11 mai aux États-Unis.

