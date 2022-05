Comme il a « des couches à acheter », Giannis Antetokounmpo ne critique pas les arbitres

Même si les Bucks l’ont emporté à l’arraché face aux Celtics, ils n’étaient pas satisfaits de l’arbitrage. Certes, les joueurs de Boston étaient les plus en colère contre les hommes en gris, et plus particulièrement contre les deux lancers accordés à Marcus Smart, alors qu’ils estimaient qu’il en méritait trois.

Du côté de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo préfère ne rien dire, même s’il trouve que certains contacts sont très limites, et qu’il y a un gros différentiel aux lancers-francs : 69 lancers pour Boston en trois matches, contre 51 pour les Bucks. Avec un nombre de fautes quasi équivalent (69 contre 67).

« Combien ça coûte si je dis quelque chose et que je fais un commentaire sur les arbitres ? C’est 20 000 dollars ? » demande-t-il. « C’est beaucoup d’argent, non ? Je devrais éviter de le faire. J’économise mon argent, je dois payer les couches. »

Comme les arbitres sont plutôt cohérents, Giannis et ses coéquipiers acceptent que la série face aux Celtics soit sous le signe de l’agressivité et du combat physique.

« Si vous l’acceptez, il faut y aller.. Si vous ne l’acceptez pas, vous allez avoir peur de le faire. Je pense qu’aucun de mes coéquipiers n’a peur d’y aller » estime Giannis. « Bobby [Portis] adore ça, Jrue, moi, Wes [Matthews], Brook [Lopez]. Tous les gars qui jouent dans cette équipe, on aime le côté physique. Quel que soit le coup de sifflet, on va continuer de jouer. On ne supplie pas les arbitres, on ne s’attend à rien. Nous restons concentrés et faisons ce que nous avons à faire. »