De la bonne tension à l’entraînement des Suns

Moins souverains qu’en saison régulière, les Suns ont déjà perdu trois rencontres dans ces playoffs, et Monty Williams explique que ça s’est ressenti à l’entraînement puisque ses joueurs étaient plus tendus et intenses que d’habitude.

« On apprécie les gars qui ont un certain niveau d’agressivité, on apprécie les gars qui sont compétitifs, et nous aimons la tension qui règne à l’entraînement après avoir perdu un match » confie le coach des Suns. « Et c’était assez intense aujourd’hui, et c’est ce que j’aime« .

À Phoenix, on n’a pas oublié qu’on menait 2-0 face aux Bucks en finale, avant de subir de plein fouet quatre défaites de suite. Pas question donc de se relâcher, et d’enchaîner avec une deuxième défaite de suite.

« Cela ne me dérange pas qu’on se comporte un chien, mais il faut aller au bout des choses »

« Quand vous êtes un mauvais perdant, vous restez un mauvais perdant. C’est comme ça que je vois les choses » poursuit Monty Williams. « Je ne vois personne en playoffs dire : ‘Hey, j’adore la manière avec laquelle on a perdu aujourd’hui’ . Je ne vois tout simplement pas cela… On déteste perdre et on vient avec le jour suivant. Quand la nourriture n’est pas aussi bonne, on réagit… Mais il faut aussi la canaliser de la bonne manière. »

Il faut aussi se concentrer sur son jeu, et moins sur les arbitres. Il faut trouver le juste équilibre dans l’agressivité.

« Je le répète toujours à nos joueurs : ça ne me dérange pas qu’on se comporte un chien, mais il faut aller au bout des choses. Et on est plutôt bon pour ça… Parfois, ça nous distrait, et ça me distrait, et on doit faire mieux. J’aime l’agressivité, et c’est ce que nous sommes, mais nous devons y ajouter les éléments de finition. C’est une compétence et tout le monde l’a en playoffs. On est tellement loin d’un match de saison régulière, qu’il n’y a pas de place pour l’amusement. Physiquement, c’est un peu plus intense, ça fera ressortir beaucoup de pulsions compétitives que nous possédons tous. »