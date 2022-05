Pierre Gasly raconte son dîner avec Michael Jordan

Pilote de Formule 1 depuis 2017, Pierre Gasly roule aujourd’hui pour l’écurie AlphaTauri, avec qui il se prépare à disputer le Grand Prix de Miami, tout juste ajouté au calendrier, ce dimanche.

Entre essais et qualification sur le nouveau circuit floridien, le Français a eu l’occasion de vivre une autre grande première puisqu’il a eu l’opportunité de rencontrer Michael Jordan au cours d’un dîner. Fan de course automobile, le propriétaire des Hornets possède notamment une écurie NASCAR et est donc venu en voisin depuis la Caroline du Nord pour assister à ce grand week-end de Formule 1 aux Etats-Unis.

Durant sa dernière conférence de presse, Pierre Gasly est donc revenu sur ce dîner avec son idole de jeunesse, auprès de qui il a recueilli de précieux conseils.

« C’était de loin le meilleur dîner que j’ai jamais eu. Vraiment, c’était honnêtement très inspirant », a-t-il déclaré. « C’était une soirée vraiment spéciale, juste pour apprendre de son expérience et être capable d’écouter un gars qui a tant de succès. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre qui m’ait le plus inspiré depuis que je suis petit. Je veux dire, c’était très, très spécial ».

Des Jordan signées contre un casque

Sur les quelques clichés postés sur son compte Instagram, on voit le pilote tout sourire aux côtés de Michael Jordan. Ce dernier lui a même signé une paire de Jordan et a même posé avec le casque de Pierre Gasly. Un moment que ce dernier n’est pas près d’oublier.

« Je lui ai donné un de mes casques et il m’a donné une paire de Jordan. Donc c’était plutôt cool. Mais principalement j’ai pu l’écouter partager ses expériences, parler de sa carrière, sa mentalité, le leadership qu’il a. Même à son âge, il est tellement compétitif. C’était juste une soirée extraordinaire, extraordinaire », a-t-il ajouté.